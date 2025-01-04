Є економічні рішення, як-от збільшення видобутку нафти, але є і військові, приміром, надання Україні ленд-лізу. Більше 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Цікаво Вирок у справі про підкуп порнозірки: Трамп має постати перед судом за 10 днів до інавгурації

Як Трамп може зупинити Росію

На думку Світана, Трамп дійсно має важелі впливу на Росію. Якщо республіканець дотримуватиметься своєї обіцянки про повернення могутності США, це потужно вдарить по Китаю, що, своєю чергою, вплине на Росію. Досягти цього можна кількома способами:

збільшення видобутку нафти у Штатах, що зменшить її вартість у світі до 40 – 50 доларів за барель;

накладання вторинних санкцій на Пекін та Москву;

визнання Росії спонсором тероризму;

запущення ленд-лізу для України.

Останній спосіб запустить військовий механізм знищення Росії. Втрата російської армії призведе до внутрішніх зрушень у країні-агресорці, як-от виходу республік з її складу.

Це удар по Росії. Трамп може двома – трьома діями виконати ці завдання,

– зазначив Роман Світан.

Навіть перша партія в 500 ракет PrSM з дальністю 500 кілометрів рознесе на молекули так звані "центри прийняття рішень" – Кремль та Рубльовку. Це вже призведе до руйнування в управлінні.

Дивіться також У Росії назвали сигнали Трампа щодо миру "нецікавими", а Зеленському порадили не "затягувати"

До слова, президент Володимир Зеленський заявив, що обраний президент США Дональд Трамп може бути рішучим і здатний зупинити російського диктатора Владіміра Путіна.