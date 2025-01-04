Повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters. Трамп може бути присутнім на оголошенні вироку особисто або віртуально.

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Чи може Трамп опинитися за ґратами

Суддя штату Нью-Йорк Хуан Мерчан у Манхеттені відхилив клопотання про скасування обвинувального вироку, водночас він дав зрозуміти, що новообраний президент не отримає тюремного строку.

За словами судді, 78-річний Трамп може бути присутнім на оголошенні вироку як особисто, так і віртуально.

Як зазначають у виданні, рішення судді Мерчана зобов’язує Трампа з’явитися на судове засідання лише за 10 днів до інавгурації 20 січня. Такого в історії США ще ніколи не було.

До Трампа жодного президента США, чинного чи колишнього, не було звинувачено або засуджено за злочин.

Мерчан підкреслив, що скасування вироку присяжних було б неправильним, проте наголосив, що задуження до позбавлення волі для Трампа є недоречним.

Суд ретельно розглянув відповідні аргументи сторін і дійшов висновку, що скасування вердикту присяжних не є найкращим або єдиним способом у примиренні інтересів,

– зазначив суддя.

Який тюремний строк загрожував Трампу

78-річному Дональду Трампу загрожувало до чотирьох років ув'язнення у справі про "гроші за мовчання". У травні присяжні визнали його винним за 34 пунктами обвинувачення у фальсифікації бізнес-документів, пов’язаних із виплатами зірці фільмів для дорослих перед виборами 2016 року.

Речник Трампа Стівен Чунг розкритикував це рішення, заявивши, що справу ніколи не слід було порушувати.

Ця незаконна справа ніколи не повинна була бути порушена, і Конституція вимагає, щоб вона була негайно закрита,

– заявив Чунг.

Суддя Мерчан представив свій план щодо винесення вироку, відхиливши клопотання Трампа про закриття справи через його перемогу на президентських виборах. Адвокати Трампа аргументували, що наявність цієї справи під час його президентства може негативно вплинути на його здатність виконувати обов'язки глави держави.

Суддя не погодився з цим аргументом, зазначивши, що скасування вердикту присяжних значно більше зашкодило б верховенству права.

"Статус відповідача як обраного президента не вимагає радикального і "рідкісного" застосування судом своїх повноважень для задоволення клопотання про скасування", – пояснив Мерчан у своєму рішенні.

Крім того, суддя відкинув аргумент Трампа, поданий 3 грудня, що справу слід закрити через його значний громадянський та фінансовий внесок у розвиток міста й країни.

Хоча суддя визнав заслуги Трампа під час його президентства, він також зауважив, що публічні заяви Трампа, які критикують судову систему, стали визначальним фактором у його рішенні.

Нагадаємо, що йдеться про так звану справу про "порногроші", у якій Трампа визнали винним у фальсифікації ділової документації з метою приховати виплату 130 тисяч доларів порнозірці Стормі Деніелс. Ці гроші були передані в обмін на її мовчання перед президентськими виборами 2016 року щодо заяв про сексуальний зв’язок із Трампом, який, за її словами, був кількома роками раніше.