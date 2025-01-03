"Мирний план" Трампа окреслювали і наближені до нього Кіт Келлог і Джей Ді Венс. В обох версіях угода мала передбачати заморожування конфлікту на лінії боєзіткнення, відмову Києва від НАТО та гарантії безпеки від подальшого російського вторгнення, передає 24 Канал із посиланням на інтерв'ю виданню LIGA.net ексрадника Трампа Курта Волкера.

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"Гарантії безпеки України не мають бути предметом дискусій"

За словами Волкера, навколо мирної угоди наразі є багато припущень, які він не став би робити. Чиновник впевнений, що наразі угоди бути не може.

Волкер підкреслив, що основна проблема полягає у тому, щоб припинити бойові дії. За словами посадовця, Трамп повівся б мудро, якби просто сказав Путіну зупинити війну.

Крім того, важливим є питання гарантій безпеки Україні: який вони матимуть вигляд, чи буде присутність європейських військ, чи буде членство України в НАТО. Волкер наголосив, що Путін не повинен мати право голосу в цьому питанні. Це не має бути частиною жодних дискусій чи домовленостей.

Я впевнений, що буде певний обмін думками. Трамп сказав, що зателефонує Путіну. Я вірю, що зателефонує і скаже йому припинити війну. Я не вірю, що Путін на це піде. І Трамп буде розчарований цим, відтак продовжить підтримку України з боку США,

– підсумував ексрадник республіканця.

Також він прокоментував ймовірність територіальних поступок України заради миру. Волкер допустив, що Київ можуть змусити не повертати окуповані території військовим шляхом, а дипломатичними засобами.