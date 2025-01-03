Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що Україні важливо формувати та підтримувати контакт із новообраним президентом США та його командою. Це один із пріоритетів України.

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Завершення війни в Україні

Володимир Фесенко зауважив, що із заяв Трампа можна зробити висновок, що він прагне припинити війну між Росією та Україною.

В широкому сенсі це відповідає і нашим (українським – 24 Канал) інтересам, проте ми не можемо погодитись на припинення війни на будь-яких умовах, тим більше на російських. Треба піклуватись про наші інтереси в процесі мирних переговорів,

– наголосив він.

Володимир Зеленський під час інтерв'ю висловив сподівання, що Трамп відіграє важливу та корисну роль щодо завершення війни в Україні.

Від позиції майбутнього президента США залежатиме обсяг допомоги для нашої держави, особливо збереження військової підтримки. Зеленський підкреслив особливу роль Трампа щодо цього,

– сказав політолог.

На його думку, в інтерв'ю президента України були сигнали Трампу, мовляв, наша держава сподівається, що він візьме на себе активну роль у припинені війни без поступок Росії.

Чи готова Росія до перемовин

Фесенко наголосив, що Владімір Путін та його оточення вже неодноразово робили заяви, які дають зрозуміти, що там не підтримують ідеї щодо припинення війни, які просуває команда Трампа.

Зеленський же навпаки акцентує, що Україна готова до реальних переговорів. Це теж сигнал до Трампа, що треба тиснути на Путіна, щоб припинити війну,

– підкреслив він.

Цікаво, Володимир Зеленський наголосив, що поняття "справедливий мир" для України невіддільне від перемоги та не передбачає поступок Росії у вигляді територій чи незалежності. Мир для України – це сильна держава з гарантіями безпеки, найкращим варіантом яких є членство в НАТО, оскільки без підтримки США інші моделі є недостатніми.