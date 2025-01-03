Политолог Владимир Фесенко рассказал 24 Каналу, что Украине важно формировать и поддерживать контакт с новоизбранным президентом США и его командой. Это один из приоритетов Украины.
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Завершение войны в Украине
Владимир Фесенко отметил, что из заявлений Трампа можно сделать вывод, что он стремится прекратить войну между Россией и Украиной.
В широком смысле это соответствует и нашим (украинским – 24 Канал) интересам, однако мы не можем согласиться на прекращение войны на любых условиях, тем более на российских. Надо заботиться о наших интересах в процессе мирных переговоров,
– подчеркнул он.
Владимир Зеленский во время интервью выразил надежду, что Трамп играет важную и полезную роль по завершению войны в Украине.
От позиции будущего президента США будет зависеть объем помощи для нашего государства, особенно сохранение военной поддержки. Зеленский подчеркнул особую роль Трампа в этом отношении,
– сказал политолог.
По его мнению, в интервью'ю президента Украины были сигналы Трампу, мол, наше государство надеется, что он возьмет на себя активную роль в прекращении войны без уступок России.
Готова ли Россия к переговорам
Фесенко отметил, что Владимир Путин и его окружение уже неоднократно делали заявления, которые дают понять, что там не поддерживают идеи о прекращении войны, которые продвигает команда Трампа.
Зеленский же наоборот акцентирует, что Украина готова к реальным переговорам. Это тоже сигнал к Трампу, что надо давить на Путина, чтобы прекратить войну,
– подчеркнул он.
Интересно, Владимир Зеленский отметил, что понятие "справедливый мир" для Украины неотделимо от победы и не предусматривает уступок России в виде территорий или независимости. Мир для Украины – это сильное государство с гарантиями безопасности, лучшим вариантом которых является членство в НАТО, поскольку без поддержки США другие модели недостаточны.