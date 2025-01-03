"Мирный план" Трампа очерчивали и приближенные к нему Кит Келлог и Джей Ди Вэнс. В обеих версиях соглашение должно было предусматривать замораживание конфликта на линии боестолкновения, отказ Киева от НАТО и гарантии безопасности от дальнейшего российского вторжения, передает 24 Канал со ссылкой на интервью изданию LIGA.net экс-советника Трампа Курта Волкера.

Смотрите также Украине нужны реальные гарантии безопасности: какой будет роль Трампа в них

"Гарантии безопасности Украины не должны быть предметом дискуссий"

По словам Волкера, вокруг мирного соглашения пока есть много предположений, которые он не стал бы делать. Чиновник уверен, что сейчас соглашения быть не может.

Волкер подчеркнул, что основная проблема заключается в том, чтобы прекратить боевые действия. По словам чиновника, Трамп повел бы себя мудро, если бы просто сказал Путину остановить войну.

Кроме того, важным является вопрос гарантий безопасности Украины: какой они будут иметь вид, будет ли присутствие европейских войск, будет ли членство Украины в НАТО. Волкер отметил, что Путин не должен иметь право голоса в этом вопросе. Это не должно быть частью никаких дискуссий или договоренностей.

Я уверен, что будет определенный обмен мнениями. Трамп сказал, что позвонит Путину. Я верю, что позвонит и скажет ему прекратить войну. Я не верю, что Путин на это пойдет. И Трамп будет разочарован этим, поэтому продолжит поддержку Украины со стороны США,

– подытожил экс-советник республиканца.

Также он прокомментировал вероятность территориальных уступок Украины ради мира. Волкер допустил, что Киев могут заставить не возвращать оккупированные территории военным путем, а дипломатическими средствами.