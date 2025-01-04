Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Трамп может присутствовать на оглашении приговора лично или виртуально.

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Может ли Трамп оказаться за решеткой

Судья штата Нью-Йорк Хуан Мерчан в Манхэттене отклонил ходатайство об отмене обвинительного приговора, одновременно он дал понять, что новоизбранный президент не получит тюремного срока.

По словам судьи, 78-летний Трамп может присутствовать на оглашении приговора как лично, так и виртуально.

Как отмечают в издании, решение судьи Мерчана обязывает Трампа явиться на судебное заседание только за 10 дней до инаугурации 20 января. Такого в истории США еще никогда не было.

До Трампа ни один президент США, действующий или бывший, не был обвинен или осужден за преступление.

Мерчан подчеркнул, что отмена приговора присяжных была бы неправильной, однако отметил, что задумка к лишению свободы для Трампа неуместна.

Суд тщательно рассмотрел соответствующие аргументы сторон и пришел к выводу, что отмена вердикта присяжных не является лучшим или единственным способом в примирении интересов,

– отметил судья.

Какой тюремный срок грозил Трампу

78-летнему Дональду Трампу грозило до четырех лет заключения по делу о "деньгах за молчание". В мае присяжные признали его виновным по 34 пунктам обвинения в фальсификации бизнес-документов, связанных с выплатами звезде фильмов для взрослых перед выборами 2016 года.

Представитель Трампа Стивен Чунг раскритиковал это решение, заявив, что дело никогда не следовало возбуждать.

Это незаконное дело никогда не должно было быть возбуждено, и Конституция требует, чтобы оно было немедленно закрыто,

– заявил Чунг.

Судья Мерчан представил свой план по вынесению приговора, отклонив ходатайство Трампа о закрытии дела из-за его победы на президентских выборах. Адвокаты Трампа аргументировали, что наличие этого дела во время его президентства может негативно повлиять на его способность выполнять обязанности главы государства.

Судья не согласился с этим аргументом, отметив, что отмена вердикта присяжных значительно больше навредило бы верховенству права.

"Статус ответчика как избранного президента не требует радикального и "редкого" применения судом своих полномочий для удовлетворения ходатайства об отмене", – объяснил Мерчан в своем решении.

Кроме того, судья отверг аргумент Трампа, поданный 3 декабря, что дело следует закрыть из-за его значительного гражданского и финансового вклада в развитие города и страны.

Хотя судья признал заслуги Трампа во время его президентства, он также отметил, что публичные заявления Трампа, которые критикуют судебную систему, стали определяющим фактором в его решении.

Напомним, что речь идет о так называемом деле о "порноденьгах", в котором Трампа признали виновным в фальсификации деловой документации с целью скрыть выплату 130 тысяч долларов порнозвезде Сторми Дэниелс. Эти деньги были переданы в обмен на ее молчание перед президентскими выборами 2016 года относительно заявлений о сексуальной связи с Трампом, который, по ее словам, был несколькими годами ранее.