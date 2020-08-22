До мінімальної заробітної плати прив’язані будь-які зарплати в Україні. Саме тому збільшення виплат до 6 тисяч 500 гривень є важливим кроком для держави.

Проте такі дії можуть бути небезпечними, якщо втілювати їх у короткий термін. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє 24 канал.

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Він пояснив, що підвищення в короткий термін є небезпечним з точки зору інфляційних процесів, а також через відсутність таких грошей у бюджеті.

Уряд впевнений, Національний банк впевнений, ми впевнені – це спільна позиція. Ми збираємося запровадити 6 тисяч гривень з початку 2021 року. Зараз, з 1 вересня 2020 року, – 5 тисяч. І потім всередині 2021 року – 6 тисяч 500 гривень,

– заявив Володимир Зеленський.

"Я впевнений, що, окрім того, що людям буде легше, – більше нічого не буде. Я знаю, всі лякають, що бізнес піде "в тінь". Так теж не можна говорити: "бізнес піде "в тінь", "бізнес не хоче сплачувати податки". Є різний бізнес. Є бізнесмени, які розуміють, що треба сплачувати податки", – додав Зеленський.

Довідка. Зараз мінімальна зарплата у держбюджеті – 2020 складає 4723 гривень. Володимир Зеленський звернувся до уряду та закликав нардепів підтримати його законопроєкт щодо збільшення розміру мінімальної зарплати на майже 6% з 1 вересня. Відтак вона складатиме 5 тисяч гривень.