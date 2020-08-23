Спокійно, без крові, чесно, – Зеленський розповів, що робив би на місці Лукашенка
Український президент Володимир Зеленський відповів журналістам, як вчинив би, якби був на місці Олександра Лукашенка. На думку Зеленського, у Білорусі варто було б провести повторні вибори за присутності міжнародних спостерігачів, які б не викликали ні в кого сумнівів своїм результатом.
Інтерв'ю Президента України Володимира Зеленського телеканалу Euronews опублікують у вівторок, 25 серпня. Утім, вже відомо, що однією з тем розмови було врегулювання кризи в Білорусі.
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У Володимира Зеленського запитали, як би він учинив, якби був на місці Олександра Лукашенка.
Нумо уявімо, що я – впевнений в собі, впевнений у виборі народу. Я – впевнена людина. Як можна всіх заспокоїти? Я б точно сказав: за місяць – нові вибори. Я йду. Йдіть, хто хоче,
– відповів Зеленський.
І додав, що при цьому запросив би всіх можливих міжнародних спостерігачів. А народу Білорусі сказав би: "Будь ласка, вибирайте". За таких умов результат виборів був би безсумнівним і не викликав би ні в кого запитань.
"Якби Олександр Григорович переміг – він би переміг. А якщо переміг би хтось інший – значить, хтось інший. Але все було б спокійно, без крові, чесно, та увійшло би в історію", – підсумував глава України.
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