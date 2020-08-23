Український президент Володимир Зеленський відповів журналістам, як вчинив би, якби був на місці Олександра Лукашенка. На думку Зеленського, у Білорусі варто було б провести повторні вибори за присутності міжнародних спостерігачів, які б не викликали ні в кого сумнівів своїм результатом.

Інтерв'ю Президента України Володимира Зеленського телеканалу Euronews опублікують у вівторок, 25 серпня. Утім, вже відомо, що однією з тем розмови було врегулювання кризи в Білорусі.

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У Володимира Зеленського запитали, як би він учинив, якби був на місці Олександра Лукашенка.

Нумо уявімо, що я – впевнений в собі, впевнений у виборі народу. Я – впевнена людина. Як можна всіх заспокоїти? Я б точно сказав: за місяць – нові вибори. Я йду. Йдіть, хто хоче,

– відповів Зеленський.

І додав, що при цьому запросив би всіх можливих міжнародних спостерігачів. А народу Білорусі сказав би: "Будь ласка, вибирайте". За таких умов результат виборів був би безсумнівним і не викликав би ні в кого запитань.

"Якби Олександр Григорович переміг – він би переміг. А якщо переміг би хтось інший – значить, хтось інший. Але все було б спокійно, без крові, чесно, та увійшло би в історію", – підсумував глава України.

Зауважимо, що ці міркування Володимира Зеленського пролунали після заяв Євросоюзу та інших країн про невизнання результатів президентських виборів 9 серпня у Білорусі.



За офіційними даними, нагадаємо, Лукашенкові дали 80% голосів, а Тихановській – 10%. Тоді як прихильники опозиційної кандидатки вважають, що саме вона перемогла, результати ж виборів – сфальсифіковані.



Саме через це у Білорусі вже майже два тижні тривають масові протести та страйки, які влада намагається придушити силою.

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