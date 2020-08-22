Президент України Володимир Зеленський не має наміру змінювати Мінськ як майданчик для переговорів в рамках тристоронньої контактної групи щодо ситуації на Донбасі. Він вважає, що в таких діях немає сенсу.

Зеленський зазначив, що наразі всі розмови у форматі Мінська відбуваються у відеоконференціях. Все через пандемію COVID-19. Про це він розповів в ефірі одного з українських каналів, інформує 24 канал.

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За словами Зеленського, Україна вдячна кожній країні, яка пропонує майданчик для переговорів. Зокрема, місце для переговорів пропонували Казахстан, Азербайджан та низка європейських країн.

"Я думаю, що дуже рано говорити про зміну міста. І мені здається, що неправильно зараз це робити. Я не бачу сенсу для зміни", – додав Президент.

Зеленський наголосив, що результат переговорів залежить не від міста, а від людей, які залучені до Тристоронньої контактної групи.

Що каже про заміну міста для переговорів українська делегація у ТКГ

Очільник української сторони у ТКГ Леонід Кравчук говорив, що Білорусь не брала участі у переговорному процесі, а лише створила умови та надала майданчик для зустрічей ТКГ. Модератором зустрічей є ОБСЄ. Тому причин для зміни міста Кравчук не бачить.

Проте політик припускав, що зустріч можна перенести і до іншої, нейтральної країни.