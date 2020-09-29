Опозиційне білоруське видання Tut.by з 1 жовтня позбудеться статусу засобу масової інформації. Однак редакція повідомила, що вони надалі працюватимуть як інтернет-ресурс.

Рішення про скасування статусу ЗМІ для Tut.by ухвалив суд через позов міністерства інформації Білорусі. Видання позбудеться ліцензії на три місяці – до 30 грудня. Про це повідомляє міністерство інформації Білорусі.

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Чому Tut.by позбавлять статусу ЗМІ

Видання отримало чотири письмових попередження через порушення статей 4 і 49 білоруського закону про ЗМІ впродовж 7 серпня – 15 вересня. Все тому, що до міністерства нібито зверталися державні органи, які помітили на сторінках видання інформацію, яку заборонено поширювати.

Згідно з білоруськими законами, держоргани можуть звертатися до суду з вимогою позбавити ліцензії ЗМІ видання, якщо воно отримало два і більше таких попереджень протягом року.

Рішенням економічного суду Мінська позовну заяву було прийнято і порушено провадження по справі,

– зазначили в міністерстві.

Як відреагував Tut.by

У виданні повідомили, що статус ЗМІ має певні переваги, однак ліцензію Tut.by отримав тільки в січні 2019 року. До того часу видання працювало без неї.

Зверніть увагу! Tut.by одне з декількох білоруських ЗМІ, які активно поширюють інформацію про протести в країні.

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