Велика Британія та Канада запровадили санкції проти Білорусі. Обмеження передусім стосуються самопроголошеного президента країни Олександра Лукашенка, його старшого сина Віктора та низки білоруських чиновників. Усіх їх звинувачують у порушенні прав людей.

Санкції Британії проти режиму Лукашенка

До чорного списку потрапили вісім представників білоруського режиму, зокрема Олександр Лукашенко, його син Віктор Лукашенко та очільник адміністрації президента Білорусі Ігор Сергієнко. Відповідне повідомлення з’явилося на сайті уряду Великої Британії.

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Нові санкційні заходи стосуються:

заборони на поїздки,

заморожування активів.

Міністр закордонних справ Великої Британії Домінік Рааб пояснив, що санкції запровадили у відповідь на тортури і жорстоке поводження з сотнями мирних демонстрантів, взятих під варту після фальсифікованих президентських виборів.

Що відомо про обмеження з боку Канади

Додамо, що аналогічні обмеження запровадила й Канада. Зробила вона це "у координації з Британією та на підтримку білоруського народу".

Як підкреслили в уряді країни, "Канада запроваджує санкції проти офіційних осіб уряду Білорусі, включно з Олександром Лукашенком".

Сьогодні Велика Британія і Канада дали чіткий сигнал, ввівши санкції проти кровожерного і шарлатанського режиму Олександра Лукашенка. Ми не приймаємо результати цих сфальсифікованих виборів,

– наголосив Рааб.

Хто з білоруської влади потрапив до списку санкцій з боку Британії та Канади

Олександр Лукашенко;

Віктор Лукашенко – син, радник президента Білорусі з національної безпеки;

Ігор Сергієнко – очільник адміністрації президента;

Юрій Караєв – міністр внутрішніх справ;



– міністр внутрішніх справ; Олександр Барсуков – заступник міністра внутрішніх справ;



– заступник міністра внутрішніх справ; Юрій Назаренко – заступник міністра внутрішніх справ;



– заступник міністра внутрішніх справ; Казалбек Атабеков – заступник командувача внутрішніми військами МВС;



– заступник командувача внутрішніми військами МВС; Дмитро Балаба – очільник мінського ОМОНу.

До речі У Білорусі відреагували на санкції сусідів та заявили про конституційні зміни в державі

Головне про останні події в Білорусі

Тут ще увечері 9 серпня розпочалися масштабні протести. Триває невдоволення людей вже 47-й день поспіль.

Люди почали виходити на вулиці, аби висловити протест проти фальсифікацій на президентських виборах. Перемогу на них начебто здобув Олександр Лукашенко, втім, демонстранти з цим не погоджуються.

Перемогу на них начебто здобув Олександр Лукашенко, втім, демонстранти з цим не погоджуються. ОМОН від самого початку мирних протестів жорстоко розганяв та затримував активістів. До них застосовували насилля і після затримання . В хід силовики пускали кийки, гумові кулі, світлошумові гранати. У деяких випадках застосовували навіть бойові патрони.

У Білорусі офіційно підтвердили загибель п'ятьох осіб під час акцій протестів, але правозахисники кажуть: жертв свавілля правоохоронців – більше.

З 11 серпня у країні стартував загальнонаціональний страйк. Опозиція, зі свого боку, створила Координаційну раду, мета якої – забезпечити мирну передачу влади в країні. Також опозиція прагне перевиборів.

Опозиція, зі свого боку, створила Координаційну раду, мета якої – забезпечити мирну передачу влади в країні. Також опозиція прагне перевиборів. Влада країни вважає діяльність Координаційної ради опозиції незаконною. Та навіть викликала на допит декількох її членів. Згодом всіх представників її президії або затримали, або вислали з країни.

У Європарламенті Лукашенка вже оголосили персоною нон грата.

23 вересня Олександр Лукашенко провів таємну інавгурацію. Після цього протести спалахнули з новою силою.

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