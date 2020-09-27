В МЗС Білорусі відзначилися заявою щодо санкцій, які сусідні Литва та Латвія, а також Естонія нещодавно ввели проти режиму Лукашенка. Там вважають, що обмеження зашкодять без виключення усім. Окрім того, в МЗС повідомили, як Мінськ збирається розв’язати питання із масовими протестами і складною ситуацією у країні.

Про це заявив глава білоруського МЗС Володимир Макей під час свого звернення до учасників сесії Генасамблеї ООН, передає TUT.by.

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Про санкції

Глава білоруського МЗС вважає, що санкції чи інші обмежувальні заходи проти Білорусі "шкідливі абсолютно для всіх".

Після невдалої спроби нав'язати нам кольорову революцію ми відчуваємо зовнішнє втручання, спрямоване на підрив державного ладу. Окремі заяви, які межують з цинізмом, з боку низки наших західних сусідів про нібито турботу про суверенітет Білорусі та її добробут насправді є ні чим іншим, як спробами втягнути країну в хаос і анархію,

– наголосив він.

Дипломат додав, що втручання у внутрішні справи Білорусі та санкції, введені проти країни, матимуть зворотний ефект.

Про розв’язання ситуації всередині країни

Також Макей заявив, що майбутнє Білорусі буде визначене в рамках процесу конституційної реформи.

За його словами, майбутнє країни визначатиме білоруський народ.

"Не на барикадах, а шляхом цивілізованого діалогу, в тому числі в рамках процесу конституційної реформи, вже розпочатої в країні", – сказав Макей.

Про пандемію і світ, який "розучився вести діалог"

Глава білоруського МЗС додав, що після спалаху пандемії "практично всі розбіглися по національних квартирах, закрили кордони і припинили контакти із зовнішнім світом", а Білорусь не пішла "таким сумнівним шляхом".

За його словами, пандемія чітко показала, що міжнародна спільнота в складній ситуації не змогла виправдати покладені на неї надії. При цьому Макей впевнений, що підхід Білорусі до пандемії "себе виправдав".

Водночас, на його думку, через пандемію світ відкинув на задній план багато проблем, де потрібен реальний діалог.

"Ми забули, що таке діалог, а якщо і пам'ятаємо, то розучилися ним користуватися. Мушу зауважити, що вже протягом кількох років Білорусь активно закликає відновити широкий діалог з міжнародної безпеки, спрямований на подолання суперечностей у взаєминах між державами", – підсумував він.

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