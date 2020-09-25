Литва, Латія та Естонія вирішили розширити санкцій проти режиму Олександра Лукашенка. Країни вводять персональні санкції щодо білоруських чиновників, які відповідальні за репресії та насильство проти мирних демонстрантів.

Естонія

Зовнішньополітичне відомство Естонії опублікувало додатковий список з 98 білоруських посадовців. Їм усім буде заборонений в'їзд в країну. Про це МЗС повідомило на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter.

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Усе через те, що ці посадовці відіграли ключову роль у фальсифікації виборів. А також в застосуванні насильства до протестувальників.

"Ми висловлюємо своє ставлення до подій в Білорусі через санкції. Ми закликаємо білоруську владу негайно покласти край насильству щодо білоруського народу і вимагаємо звільнення всіх затриманих, в тому числі політичних в'язнів", – зазначив Урмас Рейнсалу.

Латвія

МЗС розширило санкційний список білоруських чиновників до 101. Список розмістили на офіційному сайті відомства.

"Білоруська влада не змінила свого ставлення до мирних акцій протесту. Демонстрації продовжують дискредитувати, застосовується насильство, посилюється тиск на незалежні ЗМІ та продовжуються кримінальні переслідування", – повідомили в латвійському відомстві.

Також міністр закордонних справ Едгар Рінкевичс у своєму Twitter додав, що Латвія в координації з Естонією та Литвою розширила заборону на поїздки для громадян Білорусі, які відповідальні за репресії та насильство проти мирних демонстрантів.

#Latvia in coordination with #Estonia and #Lithuania has expanded travel ban for #Belarus citizens responsible for repressions and violence against peaceful demonstrators adding 101 individuals to the list. We reaffirm our support for democratic and independent Belarus — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) September 25, 2020

Литва

Про розширення санкцій проти білоруських посадовців оголосив і міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс. Однак міністр не уточнив, скільки саме білоруських чиновників потрапило до списку.

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"Сьогодні, у координації з Латвією та Естонією, Литва суттєво збільшує кількість тих, хто потрапив під санкції за безперервні репресії проти народу Білорус" – написав він у Twitter.

Today, in coordination with Latvia and Estonia, #Lithuania is significantly increasing the number of those sanctioned for continuous repressions against the people of #Belarus. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) September 25, 2020

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