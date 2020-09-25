У Кремлі заявили, що Євросоюз, не визнаючи легітимності Лукашенка як президента Білорусі, ускладнює діалог між країнами. Таку позицію ЄС, на думку російської сторони, можна вважати непрямим втручанням у внутрішню політику Білорусі.

У Росії рішення країн ЄС щодо Лукашенка вважають порушенням міжнародного права. Про це заявив прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, повідомляють "РИА новости".

Зверніть увагу У Білорусі померла багатодітна матір: її сина побили силовики, а потім він зник

Ці рішення (про невизнання Лукашенка – 24 канал), безумовно, не сприяють розвитку діалогу і, по суті, є непрямим втручанням у внутрішні справи. Такі рішення однозначно будуть гальмувати і ускладнювати ведення діалогу цих держав з Білоруссю,

– заявив Пєсков.

Лідер європейської дипломатії Жозеп Боррель раніше від імені всіх країн Європейського Союзу заявив про невизнання легітимності Лукашенка на посаді президента Білорусі.

До слова, з першого дня після оголошення про нібито перемогу Лукашенка на президентських виборах Росія підтримує його. Президент Путін заявляв про свою готовність допомогти Лукашенку зупинити мирні протести.

Які країни не визнали легітимності Лукашенка

Литва;

Німеччина;

Україна;

Чехія;

Польща;

Данія;

Норвегія;

Словаччина;

Франція;

Канада;

США.

Що відомо про інавгурацію Лукашенка