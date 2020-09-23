Ви зупинили цю погань: Лукашенко подякував військовим за розгін мітингувальників – відео
Чинний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову відзначився обурливою заявою про протести в країні. Він подякував силовикам за розгін мирних протестувальників і додав, що "схиляється перед хлопцями у погонах, які зупинили цю погань".
У день таємної інавгурації 23 вересня Лукашенко виступив перед військовими Білорусі. Згодом фрагмент його промови опублікували у твітері "МБХ Медиа".
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На відео чинний самопроголошений президент розхвалює силовиків і розповідає, що Білорусь ніколи не має забути їхнього вчинку.
Ви – представники всіх тих хлопців, які місяць тому зупинили на наших чистих, затишних вулицях Мінська... цю погань... Я схиляюся перед вами і висловлюю вам щиру подяку. Держава цього ніколи не має забути,
– заявив Лукашенко.
Вочевидь, самопроголошений глава Білорусі відмовляється усвідомлювати реальність, адже заявив військовим, що вони зупинили протести ще місяць тому.
- 9 серпня 2020 року у Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними, перемогу нібито здобув Олександр Лукашенко. Однак результати незалежних екзит-полів показують, що перемогла головна опозиціонерка Білорусі Світлана Тихановська.
- Люди вийшли на мирні протести. Вони не визнають результати виборів. Незважаючи на загиблих та поранених, білоруси не злякалися і продовжують протестувати. Світова спільнота підтримує їх у цьому.
- 23 вересня у Мінську відбулася таємна інавгурація Олександра Лукашенка.
- Біля Палацу Незалежності, де відбувалася церемонія, чергували силовики та військова техніка.
- Поклавши руку на Конституцію, Лукашенко виголосив присягу білоруською мовою. Глава ЦВК Білорусі Лідія Єрмошина вручила йому посвідчення Президента Республіки Білорусь.
- На заході були присутні декілька сотень людей.
- Світлана Тихановська заявила, що у цей день Лукашенко не обійняв посаду, а вийшов на пенсію.
- Чимало країн світу не визнали перемогу Лукашенка на президентських виборах.