Чинний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко знову відзначився обурливою заявою про протести в країні. Він подякував силовикам за розгін мирних протестувальників і додав, що "схиляється перед хлопцями у погонах, які зупинили цю погань".

У день таємної інавгурації 23 вересня Лукашенко виступив перед військовими Білорусі. Згодом фрагмент його промови опублікували у твітері "МБХ Медиа".

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На відео чинний самопроголошений президент розхвалює силовиків і розповідає, що Білорусь ніколи не має забути їхнього вчинку.

Ви – представники всіх тих хлопців, які місяць тому зупинили на наших чистих, затишних вулицях Мінська... цю погань... Я схиляюся перед вами і висловлюю вам щиру подяку. Держава цього ніколи не має забути,

– заявив Лукашенко.

Вочевидь, самопроголошений глава Білорусі відмовляється усвідомлювати реальність, адже заявив військовим, що вони зупинили протести ще місяць тому.

Зверніть увагу! У Білорусі триває 45 день мирних протестів. Люди продовжують виходити на вулиці міст, вимагають чесних перевиборів і хочуть, аби Лукашенко пішов з посади президента. Лукашенко поблагодарил силовиков за то, что они «остановили на наших чистых, уютных города Минска эту дрянь» pic.twitter.com/uiLz8sxgdB — МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 23, 2020 Що відомо про таємну інавгурацію Лукашенка