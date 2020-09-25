У Мінську матір 9 дітей не витримала переслідування та насильства над її сином. Силовики побили хлопця, після чого він зник. Місце перебування потерпілого досі невідоме.

45-річна матір постраждалого померла, адже не змогла пережити жорстокого побиття сина – неповнолітнього Тимура Міцкевича. Про це повідомила Наталія Василевич на своїй сторінці у фейсбуці.

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Сиротами залишилися 9 дітей, з них 7 – неповнолітні. Тетяну дуже підкосила історія насильства, яку пережив її син, історія його переслідування,

– написала Наталія Василевич.

Що відомо про побиття сина загиблої

12 серпня 2020 року білоруські силовики затримали хлопця та інших людей біля однієї зі станцій метро. Спочатку вони побили їх, а потім відвезли у відділок міліціонерів, де продовжили знущання. Наступного дня Тимура Міцкевича доправили до міської дитячої лікарні. Наслідком катувань 17-річного хлопця стали численні травми. Лікарі діагностували в нього струс мозку, відкритий перелом та численні синці. Тоді за рішенням медичного комітету Тимура перевели у наркотичну кому.



Постраждалий Тимур Міцкевич / Фото з фейсбук сторінки Наталії Василевич

3 вересня його затримав слідчий комітет без присутності адвокатів чи батьків. Хлопця звинувачували в участі у заворушеннях, збройному нападі та побитті міліціонерів. Через декілька днів Тимур знову потрапив у відділення інтенсивної терапії дитячої лікарні. 8 вересня потерпілий зник з лікарні. Рідні хлопця досі не знають, де він перебуває.

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