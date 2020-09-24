Події після нічного побоїща у Мінську: що відбувається в Білорусі 24 вересня – фото, відео
З 9 серпня, часу проведення виборів президента, білоруси виходять з акціями протесту на вулиці. Незгідних зі сфальсифікованою перемогою Лукашенка не зупиняли ані затримання, ані жорсткі протистояння з ОМОНом. Після інавгурації самопроголошеного глави держави протести спалахнули з новою силою.
Про те, що відбувається протягом 47-го дня масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.
Важливо Масові протести в Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео
Лукашенко прокоментував таємну інавгурацію
Чинний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко здивований реакцією на таємність своєї інавгурації. Лукашенко каже, що він і не був зобов'язаний нікого запрошувати з іноземних держав.
Це внутрішня справа нашої країни. І критика тільки одна: не то таємниця, не то таїнство. На інавгурацію запросили близько 2 тисяч осіб. В таємниці це зберегти практично неможливо,
– зазначив Лукашенко.
Найбільше обурила Лукашенка критика сусідів, адже, зазначив він, "сусідів не обирають і вони приречені жити разом та дружити".
Протести студентів
Свій ранок з акцій протесту розпочали студенти Білоруського державного економічного університету та Білоруського державного університету культури та мистецтв. Перші пройшлись маршем вулицями Мінська, другі – влаштували мітинг біля власного навчального закладу.
Дивіться відео з акцій студентів:
Підтримали однолітків і в Мінському державному лінгвістичному університеті. Центральний вхід до закладу спеціально закрили, проте студенти влаштували акцію з іншого боку будівлі.
Покарання для незгідних
У генпрокуратурі Білорусі повідомили, що активно працюють над виявленням блогерів, причетних до акцій протестів. Також у відомстві пригрозили, що каратимуть учасників мітингів великими штрафами.
Боротьба з символікою протестів
У Білорусі комунальники продовжують воювати з біло-червоно-білою символікою протестів, яка все частіше з'являється на вулицях міст. Так, у Мінську спалили мурал "Погоня".
Дивіться відео зі спаленням муралу:
Натомість прихильники опозиційних сил у Білорусі стають дедалі винахідливішими. Біло-червоно-білий стяг повісили на лінії електропередач над трасою Мінськ – Вітебськ.
Прапор на лінії електропередач / Дивіться відео:
Справа PANDAdoc
Рахунки IT-компанії PandaDoc погодились розблокувати. Слідчий комітет Білорусі пішов на такий крок після того, як керівник компанії закрив свій проєкт допомоги силовикам, що пішли з органів на фоні протестів.
Микита Мікадо зазначив, що не мав чим виплачувати зарплати своїм співробітникам. Також керівника непокоїть те, що більше ніж 10 працівників його компанії досі перебувають в ізоляторах. Частину з них звинувачують у шахрайстві. У PANDAdoc повідомили, що врятувати білоруську філію уже не вдасться.
Протести в Білорусі: головне
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко.
- За результатами незалежних екзитполів президентом Білорусі стала головна опонентка Лукашенка Світлана Тихановська.
- Обурені виборці вийшли на мирні демонстрації. Силовики влаштували жорстокий розгін протестів.
- Від початку протестів 5 людей загинули, сотні були поранені.
- З 11 серпня у країні розпочався всенародний страйк. Працівники підприємств влаштували саботаж роботи, вимагаючи чесних виборів.
- 23 вересня Олександр Лукашенко провів таємну інавгурацію, яку, всупереч національному законодавству, не показували по телебаченню.\
- Вечірні акції у день інавгурації особливо жорстоко розганяли силовики: багато затриманих та травмованих.