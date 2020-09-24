З 9 серпня, часу проведення виборів президента, білоруси виходять з акціями протесту на вулиці. Незгідних зі сфальсифікованою перемогою Лукашенка не зупиняли ані затримання, ані жорсткі протистояння з ОМОНом. Після інавгурації самопроголошеного глави держави протести спалахнули з новою силою.

Про те, що відбувається протягом 47-го дня масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.

Важливо Масові протести в Білорусі: останні новини та що відомо – фото, відео

Лукашенко прокоментував таємну інавгурацію

Чинний самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко здивований реакцією на таємність своєї інавгурації. Лукашенко каже, що він і не був зобов'язаний нікого запрошувати з іноземних держав.

Це внутрішня справа нашої країни. І критика тільки одна: не то таємниця, не то таїнство. На інавгурацію запросили близько 2 тисяч осіб. В таємниці це зберегти практично неможливо,

– зазначив Лукашенко.

Найбільше обурила Лукашенка критика сусідів, адже, зазначив він, "сусідів не обирають і вони приречені жити разом та дружити".

Протести студентів

Свій ранок з акцій протесту розпочали студенти Білоруського державного економічного університету та Білоруського державного університету культури та мистецтв. Перші пройшлись маршем вулицями Мінська, другі – влаштували мітинг біля власного навчального закладу.

Дивіться відео з акцій студентів:

Підтримали однолітків і в Мінському державному лінгвістичному університеті. Центральний вхід до закладу спеціально закрили, проте студенти влаштували акцію з іншого боку будівлі.

Покарання для незгідних

У генпрокуратурі Білорусі повідомили, що активно працюють над виявленням блогерів, причетних до акцій протестів. Також у відомстві пригрозили, що каратимуть учасників мітингів великими штрафами.

Боротьба з символікою протестів

У Білорусі комунальники продовжують воювати з біло-червоно-білою символікою протестів, яка все частіше з'являється на вулицях міст. Так, у Мінську спалили мурал "Погоня".

Дивіться відео зі спаленням муралу:

Натомість прихильники опозиційних сил у Білорусі стають дедалі винахідливішими. Біло-червоно-білий стяг повісили на лінії електропередач над трасою Мінськ – Вітебськ.

Прапор на лінії електропередач / Дивіться відео:

Справа PANDAdoc

Рахунки IT-компанії PandaDoc погодились розблокувати. Слідчий комітет Білорусі пішов на такий крок після того, як керівник компанії закрив свій проєкт допомоги силовикам, що пішли з органів на фоні протестів.



Микита Мікадо зазначив, що не мав чим виплачувати зарплати своїм співробітникам. Також керівника непокоїть те, що більше ніж 10 працівників його компанії досі перебувають в ізоляторах. Частину з них звинувачують у шахрайстві. У PANDAdoc повідомили, що врятувати білоруську філію уже не вдасться.

Зверніть увагу! Більше ніж 30% білоруських IT-компаній заявили, що готові частково або повністю перевезти своїх співробітників за кордон. Про це інформує Dev.by.