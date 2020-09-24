Рахунки PandaDoc погодились розблокувати. Слідчий комітет Білорусі пішов на такий крок після того, як керівник компанії закрив свій проєкт допомоги силовикам, що пішли з органів на фоні протестів.

Керівник не мав чим виплачувати зарплати

Микита Мікадо оголосив, що згорнув фінансову допомогу експравоохоронцям. Після цього він з адвокатом звернувся до Слідчого комітету. Про це інформує TUT.by.

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Директор IT-підприємства зазначив, що не має чим виплачувати зарплату своїм працівникам.

Розблокування рахунків компанії – це, звичайно, хороша новина. Тепер ми можемо виплатити зарплати всім тим співробітникам, які все ще залишаються. Проте нашим головним пріоритетом є звільнення заарештованих співробітників,

– наголосив Мікадо.

Понад 10 працівників компанії затримані

Четверо співробітників PANDAdoc з 5 вересня перебувають у СІЗО, їх затримали під час протестів. Ще семеро опинились в ізоляторах після обшуків 2 вересня.

Зверніть увагу! Затриманим 2 вересня працівникам інкримінують шахрайство у особливо великому розмірі.

Компанія звернулася з клопотанням перед Слідчим комітетом про те, що вона готова покласти на його депозит грошові кошти, еквівалентні сумі заподіяного збитку, як забезпечення погашення можливих збитків за вироком суду,

— розповів адвокат Антон Гашинський.

Таке клопотання компанії задовольнили і гроші вже на депозиті СК. Проте у PANDAdoc зазначили, що білоруську філію компанію їм навряд вдасться врятувати.

Десятки білоруських IT-компаній хочуть виїхати з країни

Зазначимо, що після старту протестів у Білорусі десятки IT-компаній звернулись до уряду Литви з бажанням передислокуватись.

В Україні теж планують допомогти білоруським IT- фахівцям. Президент Зеленський доручив розробити законодавство задля спрощення процесів імміграції працівників IT-сфери з-за кордону.

Детально про протести в Білорусі читайте тут.