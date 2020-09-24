У Білорусі розблокують рахунки IT-компанії, яка підтримала протести: деталі
Рахунки PandaDoc погодились розблокувати. Слідчий комітет Білорусі пішов на такий крок після того, як керівник компанії закрив свій проєкт допомоги силовикам, що пішли з органів на фоні протестів.
Керівник не мав чим виплачувати зарплати
Микита Мікадо оголосив, що згорнув фінансову допомогу експравоохоронцям. Після цього він з адвокатом звернувся до Слідчого комітету. Про це інформує TUT.by.
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Директор IT-підприємства зазначив, що не має чим виплачувати зарплату своїм працівникам.
Розблокування рахунків компанії – це, звичайно, хороша новина. Тепер ми можемо виплатити зарплати всім тим співробітникам, які все ще залишаються. Проте нашим головним пріоритетом є звільнення заарештованих співробітників,
– наголосив Мікадо.
Понад 10 працівників компанії затримані
Четверо співробітників PANDAdoc з 5 вересня перебувають у СІЗО, їх затримали під час протестів. Ще семеро опинились в ізоляторах після обшуків 2 вересня.
Компанія звернулася з клопотанням перед Слідчим комітетом про те, що вона готова покласти на його депозит грошові кошти, еквівалентні сумі заподіяного збитку, як забезпечення погашення можливих збитків за вироком суду,
— розповів адвокат Антон Гашинський.
Таке клопотання компанії задовольнили і гроші вже на депозиті СК. Проте у PANDAdoc зазначили, що білоруську філію компанію їм навряд вдасться врятувати.
Десятки білоруських IT-компаній хочуть виїхати з країни
Зазначимо, що після старту протестів у Білорусі десятки IT-компаній звернулись до уряду Литви з бажанням передислокуватись.
В Україні теж планують допомогти білоруським IT- фахівцям. Президент Зеленський доручив розробити законодавство задля спрощення процесів імміграції працівників IT-сфери з-за кордону.