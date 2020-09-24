Уранці 23 вересня Олександр Лукашенко таємно вступив на посаду президента Білорусі. А вже увечері у багатьох білоруських містах, зокрема у столиці Мінську, поновилися протести та тривали вони до ночі. Не милося без застосування сили з боку спецпризначенців.

Зіткнення людей з силовиками: влада зігнала ОМОН і тітушок

Одне із найбільших протистоянь із силовиками відбулося в районі вулиці Неміги біля станції метро "Пушкінська". Тут невідомі в спортивних костюмах і балаклавах, озброєні кийками, жорстко почали затримувати мітингувальників. Про це повідомляють TUT.BY та інші опозиційні білоруські ресурси.

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Так, молодики валили людей на землю та били їх палицями. Крім того, вони вимагали від водіїв прискоритися, не затримуватися на проїзній частині і перестати сигналити на підтримку протестувальників.

Мітингувальники, зі свого боку, вступали з силовиками в бійки, захищаючи своїх і відбиваючи затриманих. Натомість правоохоронці застосували газ і водомет. Euronews повідомляє про застосування водометів із фарбою.

Опісля на Немизі протестувальники перекрили рух. Вони плескали в долоні та скандували "Верим, можам, пераможам" і "Лукашенко в автозак". У підсумку по обидва боки вулиці утворилися затори. Згодом до перехрестя під'їхали автозаки і мікроавтобуси силовиків і почалися брутальні затримання.

Дивіться відео, як молодий хлопець тікає від ОМОНу та сідає в таксі

Брутальні затримання мітнгувальників у Мінську пізнього вечора 23 вересня: відео

Силовики почали трощити кийками машини, що траплялися їм під руку

За даними опозиційних ЗМІ, центральні вулиці Мінська перекрили здебільшого Внутрішні війська (аналог української Нацгвардії – 24 канал). Спершу силовики замахувалисяна авто, що сигналили, а згодом почали їх трощити кийками.

Силовики замахуються кийками на машини в Мінську: відео

Зокрема, на проспекті Дзержинського приблизно 50 правоохоронців оточили один із автомобілів і почали його бити. Очевидці кажуть, що також було чутно постріли. Крім того, на асфальті лежала людина, яку потім відвели у бусик. Сам водій постраждалого авто намагався проїхати через натовп силовиків, що його блокували.

Як силовики атакували авто на проспекті Дзержинського: відео

Автомобілі рухалися нібито колоною. Правою смугою вони випередили мікроавтобуси, в яких перебували силовики. В автомобілі ДАІ включили спецсигнали та вони стали притискати. Коли люди в формі вискочили, частина водіїв запанікувала, хтось став здавати задом, можливо, когось зачепили, і силовики почали бити машини,

– розповів один із водіїв, що постраждав від таких дій силовиків.

Крім того, у деяких районах Мінська було чутно вибухи світлошумових гранат.

Кількість затриманих зростає

За даними білоруського правозахисного центру "Весна", упродовж 23 вересня правоохоронці затримали щонайменше 204 людини.

Найбільша частина затримань припала на Мінськ. Також затримання відбувались у Бресті, Могильові, Гомелі та інших містах країни.

Серед затриманих виявилася журналістка білоруського порталу TUT.By Олена Толкачова. За даними "Весни", її вже відпустили.

Не пощастило і кореспонденту "Нашої Ниви". До нього ззаду пійшов один із командирів Внутрішніх військ у балаклаві, вихопив телефон з рук і кинув об землю. Водночас видалив останні фото та відео з пристрою.

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Останні події у Білорусі: коротко

Згідно з офіційними результатами виборів, чинний президент Олександр Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.

Однак, люди не погоджуються з такими підсумками та вважають Тихановську обраним президентом. На переконання білорусів, вибори були сфальсифікованими, а явка – завищеною.

На переконання білорусів, вибори були сфальсифікованими, а явка – завищеною. Через незгоду з результатами Білорусь охопили масштабні мітинги та протести. 17 cерпня в країні розпочався загальнонаціональний страйк. Перед цим упродовж тижня страйк оголошували робітники великих заводів.

17 cерпня в країні розпочався Перед цим упродовж тижня страйк оголошували робітники великих заводів. Перші дні протестів супроводжувалися застосуванням сили з боку спецпризначенців і правоохоронців. Крім того, силовики стріляли гумовими кулями, розпилювали сльозогінний газ і били ледь не до смерті всіх, хто траплявся їм під руку.

Відомо про щонайменше 5 загиблих і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей.

і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей. Водночас жодних намірів йти на переговори із протестувальниками та сприяти дипломатичному вирішенню конфлікту Лукашенко не виявляє.

Тим часом, Євросоюз не визнав результатів виборів у Білорусі та розпочав роботу над санкціями.

А у штабі Тихановської оголосили про створення Координаційної ради для забезпечення трансферу влади. Її мета – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля.

Її мета – забезпечити нормальну життєдіяльність держави у перехідний період, щоб не було хаосу та свавілля. Також опозиція хоче перевиборів.

Детальніше про перебіг протестів у Білорусі можете ознайомитися за цим посиланням