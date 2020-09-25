Депутати законодавчих зборів США та країн Європи написали відкритого листа до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. У ньому майже три сотні політиків закликали звільнити політичних в’язнів.

Лист до Лукашенка підписали 270 законодавців із 29 країн, пише "Радіо Свобода" 24 вересня.

Детально Ланцюги солідарності та нові затримання: що відбулося в Білорусі 24 вересня – фото, відео

Політики США та Європи щодо ситуації в Білорусі заявили про те, що:

Затримання Марії Колесникової та ще двох членів Координаційної ради опозиції Білорусі викликає занепокоєння.

А так само і затримання політтехнолога Віталія Шклярова, який має паспорти Білорусі та США й одружений на американській дипломатці.

Трансатлантичні законодавці віддані свободі, демократії та правам людини в Європі. Ми пишемо із глибоким занепокоєнням через несправедливі затримання режимом (Лукашенка – 24 канал) опозиційної лідерки Марії Колесникової та її колег,

– мовиться у листі.

Одну із лідерок опозиції у Білорусі Марію Колесникову, нагадаємо, заарештували й утримують у СІЗО. 7 вересня її навіть намагалися викинути з країни на територію України.

Згодом опозиціонерці висунули звинувачення у "закликах до заподіяння шкоди національній безпеці з використанням ЗМІ та інтернету", за що можуть ув'язнити на строк до п’яти років.

Законодавці США та ЄС закликали Лукашенка припинити політичні переслідування та звільнити політв'язнів.

Зверніть увагу: 23 вересня Олександр Лукашенко несподівано організував собі інавгурацію .

. Але ЄС та США заявили, що не визнають Лукашенка президентом Білорусі.

Білорусі. МЗС України також заявило, що інавгурація Лукашенка не означає визнання його легітимності. У Білорусі на все це не зважають: Лукашенкові байдуже на реакцію інших країн.

Цікава думка Початок військової диктатури Лукашенка: як РФ окуповує Білорусь