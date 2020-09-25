Законодавці США та Європи звернулися до Лукашенка: що вимагають
Депутати законодавчих зборів США та країн Європи написали відкритого листа до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. У ньому майже три сотні політиків закликали звільнити політичних в’язнів.
Лист до Лукашенка підписали 270 законодавців із 29 країн, пише "Радіо Свобода" 24 вересня.
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Політики США та Європи щодо ситуації в Білорусі заявили про те, що:
- Затримання Марії Колесникової та ще двох членів Координаційної ради опозиції Білорусі викликає занепокоєння.
- А так само і затримання політтехнолога Віталія Шклярова, який має паспорти Білорусі та США й одружений на американській дипломатці.
Трансатлантичні законодавці віддані свободі, демократії та правам людини в Європі. Ми пишемо із глибоким занепокоєнням через несправедливі затримання режимом (Лукашенка – 24 канал) опозиційної лідерки Марії Колесникової та її колег,
– мовиться у листі.
Одну із лідерок опозиції у Білорусі Марію Колесникову, нагадаємо, заарештували й утримують у СІЗО. 7 вересня її навіть намагалися викинути з країни на територію України.
Згодом опозиціонерці висунули звинувачення у "закликах до заподіяння шкоди національній безпеці з використанням ЗМІ та інтернету", за що можуть ув'язнити на строк до п’яти років.
- Законодавці США та ЄС закликали Лукашенка припинити політичні переслідування та звільнити політв'язнів.
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