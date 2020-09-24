Сочинський сценарій Лукашенка-Путіна – в дії. Лукашенко в атмосфері секретності і фактично спецоперації вступив на посаду президента Білорусі. А Путін готується до нових військових навчань в республіці.

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Инаугурация Лукашенко и реакция мира

Режим секретности инаугурации Лукашенко стал сюрпризом не только для народа Беларуси, но и для ряда чиновников. Ведь до последнего церемонию никто не анонсировал, а её проведение держалось в тайне. Президент с, как утверждает местный ЦИК, беспрецедентной 80% поддержкой, сгоняет силовиков в центр Минска, перекрывает все подъезды к резиденции и в нарушение белорусского законодательства читает присягу президента не перед народом, а перед самыми верными людьми режима – чиновниками и армией.

Инаугурация Лукашенко: смотрите видео

Дело в том, что по законодательству республики, инаугурация должна проходить перед парламентом, а государственные теле и радио каналы должны транслировать процесс в прямом эфире. Ни того, ни другого не было. Позже лишь появились отдельные фрагменты записи речи Лукашенко.

Церемонию самой коронации диктатора, конечно же не признала оппозиция и ряд европейских стран, назвав действо фарсом. А Координационный совет объявил о бессрочной акции неповиновения. Но Лукашенко и не искал признания, он нашел его в лице ближайшего соратника Путина еще во время встречи в Сочи больше недели назад. Увы, но этот бой с народом он выиграл и пока перехватил инициативу.

В последние недели можно было увидеть некую растерянность силовиков на улицах – они не так агрессивно оттесняли протестующих, а уровень насилия в целом снизился. До того критического показателя, после которого Лукашенко даже был вынужден вывести на площади титушек с дубинками. Скорее всего в рядах силовиков становилось всё больше сомневающихся. Да, в первые дни после белорусских выборов, мы наблюдали на улицах власть конформизма и тотального подчинения диктатору со стороны силовиков.

Почему Лукашенко поспешил с инаугурацией

Этот эффект еще в 70-х описал американский психолог Филлипп Зимбардо. Но этот эффект не жизнеспособный без эмоциональной подпитки. Поэтому позже, видимо, часть силовиков задумалась – а что дальше? Если Лукашенко не вечен, то не светит ли мне тюрьма за мои преступления? Не пора ли сбавить обороты?

В этой критической ситуации Лукашенко и поехал на встречу с Путиным. Который, видимо, посоветовал срочно действовать – ведь если бы Лукашенко потерял силовиков, он потерял бы власть. К тому же, по белорусскому законодательству, уже через 2 месяца после выборов, то есть максимум 9 октября, Лукашенко, без инаугурации потерял бы контроль над силовиками. Они имели бы полное законное право не подчиняться его приказам.

И тогда пришлось бы в открытую заводить обещанную росгвардию, а Путин, пока это возможно, склонен творить насилие всё же чужими руками. Поэтому Лукашенко в тайне и спешил возвести себя на трон. Не для того чтобы его кто-то признал, нет. Для того чтобы удержать в повиновении свою карманную армию.

Стоит ли удивляться, что первые, к кому обратился Лукашенко после присяги был не народ, и даже не чиновники, а силовики. Именно армию таким образом Лукашенко фактически назначил высшей расой в стране, и именно армия первая поклялась в верности диктатору. И эту верность те тут же продемонстрировали на улицах Минска. Вечером 23 сентября, жестоко избивали людей и крушили машины уже не ОМОНовцы, а солдаты внутренних войск. Жестокость и насилие вновь вернулись на улицы Беларуси, но уже с новой силой.



Александр Лукашенко / Фото Getty images

Кому-то это сравнение покажется слишком резким, но Гитлер, прийдя к власти, первым делом бросил все усилия на создание именно Вермахта, как гаранта своей власти. Сегодня армия Лукашенко способна терроризировать не только народ Беларуси, но и политические элиты, которые упустили момент. Нет ничего проще, чем объявить всех вокруг врагами и спустить на них собственную армию, не подчиняющуюся законам, а подчиняющуюся только тебе. Сегодня ты либо с Лукашенко, либо ты враг режима.

Будет ли действительно армия верна Лукашенко до конца

Скорее всего – да. И здесь стоит еще раз вспомнить встречу Лукашенко и Путина в Сочи. Тогда глава Кремля вскользь заявил, что поддерживает предложенную Лукашенко стратегию изменений в Конституцию. Мол, и правда слишком много Лукашенко на себя взял.

Очевидно, что многое осталось за скобками, в том числе и то, что парламент действительно получит часть полномочий, но репрессивная машина останется в руках Лукашенко, который продолжит беспрекословно выполнять указания Путина. Кремлевский диктатор, руками Лукашенко, создает так называемое "союзное государство" с мнимой демократией, но в то же время с армией, которая будет диктовать правила этой самой демократии.

Цікаво Розкол білоруської "опозиції": чи переможе протест в Білорусі

Беларусь сегодня попадает в ловушку из которой может не быть выхода – инаугурация Лукашенко не признана в цивилизованном мире, а всё больше экспертов склоняются к новой волне протестов, вплоть до гражданской войны. В то же время, не успели завершиться одни военные учения "Славянское братство" при участии России, как Кремль объявил о следующих – "Нерушимое братство", которые пройдут в октябре. Очевидно, что дальше Путин предложит еще какое-то "братство", лишь бы не выводить свои войска из Беларуси. И иметь возможность в любой момент усилить "карманную армию" Лукашенко. А если всё пойдет не по плану, то я не удивлюсь, что белорусским силовикам пообещали приют в России. Так же, как украинскому Беркуту в 2014 году.

Ночь после инаугурации: жестокие нападения силовиков и помощь от таксистов – видео

Именно с подачи Путина, Беларусь превращается в республику с военной диктатурой. И это всех устроит – Лукашенко номинально останется непризнанным президентом, а всеми процессами в стране могут руководить военные по приказу из Кремля.

Поэтому сегодня мировому сообществу стоит обратить внимание не столько на режим Лукашенко, сколько на Путина, который своими кредитами и дешевым газом и породил монстра. Не Лукашенко, а Путин сегодня диктует правила в республике. Ведь Лукашенко в одиночку давно сдался бы.