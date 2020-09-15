ЄС не визнає Лукашенка президентом Білорусі: проти країни готують санкції
Європейський союз не визнає результати виборів президента у Білорусі та вважає, що вони були сфальсифіковані. Окрім цього, ЄС майже завершив роботу над санкціями проти білоруських чиновників. Їх введуть найближчим часом.
Євросоюз буде переглядати відносини з Білоруссю. Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на брифінгу 15 вересня, повідомляє 24 канал.
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Обмовка Борреля про "Лукашенка – нелегітимного президента України"
Виступаючи на сесії Європарламенту, дипломат обмовився і назвав Лукашенка "нелегітимним президентом України".
Ми вважаємо вибори 9 серпня сфальсифікованими. Ми не визнаємо Лукашенка легітимним президентом України,
– сказав Боррель.
Після зауважень та сміху в залі, політик зрозумів, що обмовився і сказав, що мова йде, звичайно, про Білорусь.
Вибачте, Білорусі. Про що я тільки думав? Вибачте. Ми не визнаємо Лукашенка легітимним президентом Білорусі,
– виправився після паузи політик.
Потім дипломат розповів про численні затримання протестувальників після виборів, жорсткі дії щодо них та повідомив депутатам ЄС про затримання всіх членів президії Координаційної ради, за винятком Світлани Алексієвич.
Як Євросоюз хоче вплинути на протести в Білорусі
Боррель сказав, що ЄС бачить вихід з політичної кризи у Білорусі в діалозі між владою і суспільством. Проте Боррель додав, що ЄС поки не зміг зв'язатись з білоруською владою на жодному рівні. У Євросоюзі вважають, що потрібно провести нові президентські вибори в країні під егідою ОБСЄ.
Що Боррель розповів про санкції проти білоруських чиновників
Зі слів Борреля, робота над санкціями щодо білоруських чиновників вже завершується. Їх введуть найближчим часом. Політик розраховує, що санкції узгодять до 24 – 25 вересня на надзвичайному засіданні Європейської Ради.
Боррель додав, що Євросоюз перегляне відносини з Білоруссю. Там вже визначили сфери, в яких контакти припинять чи скоротять.
Коротко про інші реакції країн Євросоюзу на ситуацію в Білорусі
- Після президентських виборів 9 серпня 2020 року білоруси масово вийшли на протести. Причина – ймовірна фальсифікація результатів виборів з боку влади на користь чинного президента Олександра Лукашенка.
- На протести в Білорусі відреагували багато європейських країн. Зокрема, канцлерка Німеччини Ангела Меркель заявила, що прагнення білоруських протестувальників до демократії розтоптане ногами.
- Країни "Вишеградської четвірки", до складу якої входять Угорщина, Польща, Словаччина та Чехія, запропонують безвізовий режим для білорусів. Це рішення ймовірно розглянуть на найближчому саміті Євросоюзу.
- Росія і Сербія мали намір провести на території Білорусі так звані щорічні тактичні навчання "Слов'янське братство – 2020". Євросоюз вимагав від Сербії не брати участь у цих навчаннях. Своєю чергою, сербський уряд призупинив усі військові навчання та спільні військові дії з усіма міжнародними партнерами на найближчі пів року.
- Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з правових питань та прав людини заявив, що не визнає результатів голосування за президента у Білорусі. Також у ПАРЄ вирішили створити орган, який би зібрав докази фальсифікацій на виборах.
- 19 серпня на позачерговому саміті лідери ЄС домовились про введення санкцій проти окремих білоруських посадовців.
- 31 серпня Литва, Латвія та Естонія ввели санкції проти Лукашенка та ще 40 чиновників. Пізніше Білорусь затвердила санкції проти країн Балтії у відповідь.
- До слова, депутати литовського парламенту визнали президенткою Білорусі Світлану Тихановську.