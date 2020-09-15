Європейський союз не визнає результати виборів президента у Білорусі та вважає, що вони були сфальсифіковані. Окрім цього, ЄС майже завершив роботу над санкціями проти білоруських чиновників. Їх введуть найближчим часом.

Євросоюз буде переглядати відносини з Білоруссю. Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель на брифінгу 15 вересня, повідомляє 24 канал.

Читайте також Білоруський опозиціонер готує документи проти Лукашенка в суд Гааги

Обмовка Борреля про "Лукашенка – нелегітимного президента України"

Виступаючи на сесії Європарламенту, дипломат обмовився і назвав Лукашенка "нелегітимним президентом України".

Ми вважаємо вибори 9 серпня сфальсифікованими. Ми не визнаємо Лукашенка легітимним президентом України,

– сказав Боррель.

Після зауважень та сміху в залі, політик зрозумів, що обмовився і сказав, що мова йде, звичайно, про Білорусь.

Вибачте, Білорусі. Про що я тільки думав? Вибачте. Ми не визнаємо Лукашенка легітимним президентом Білорусі,

– виправився після паузи політик.

Потім дипломат розповів про численні затримання протестувальників після виборів, жорсткі дії щодо них та повідомив депутатам ЄС про затримання всіх членів президії Координаційної ради, за винятком Світлани Алексієвич.

Як Євросоюз хоче вплинути на протести в Білорусі

Боррель сказав, що ЄС бачить вихід з політичної кризи у Білорусі в діалозі між владою і суспільством. Проте Боррель додав, що ЄС поки не зміг зв'язатись з білоруською владою на жодному рівні. У Євросоюзі вважають, що потрібно провести нові президентські вибори в країні під егідою ОБСЄ.

Що Боррель розповів про санкції проти білоруських чиновників

Зі слів Борреля, робота над санкціями щодо білоруських чиновників вже завершується. Їх введуть найближчим часом. Політик розраховує, що санкції узгодять до 24 – 25 вересня на надзвичайному засіданні Європейської Ради.

Боррель додав, що Євросоюз перегляне відносини з Білоруссю. Там вже визначили сфери, в яких контакти припинять чи скоротять.

Коротко про інші реакції країн Євросоюзу на ситуацію в Білорусі