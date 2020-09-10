Сербський уряд призупинив усі військові навчання та спільні військові дії з усіма міжнародними партнерами на найближчі пів року. Усе через вимогу Євросоюзу.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду республіки 9 вересня. Про це мовиться в повідомленні Міноборони Сербії. Цікаво Росія ледь не розсварилася з Сербією через хамовитий коментар свого МЗС: деталі Чому Сербія відмовилась від військових навчань з РФ і Білоруссю Євросоюз вимагав від Сербії не брати участь у спільних навчаннях з Білоруссю.

Глава Міноборони країни Олександр Вулін поскаржився, що Сербія, мовляв, перебуває "під жахливим і незаслуженим тиском" з боку ЄС.

Він також підкреслив, що Сербія є військово-нейтральною країною. Рішення сербського уряду про призупинення всіх військових навчань військовий пояснив необхідністю "зберегти позицію нейтралітету, уникнути або, принаймні, зменшити наслідки активізації нападів на країну, політику і економіку". Нас просять відмовитися від запланованих військових навчань з Білоруссю ціною відмови від нашого європейського майбутнього і ціною ще більшого тиску на нашу політику,

– побідкався глава Міноборони Сербії. Що відомо про військові навчання в Білорусі Россія і Сербія мали намір провести на території Білорусі так звані щорічні тактичні навчання "Слов'янське братство – 2020".

Навчання мали відбутися в період з 10 по 15 вересня на полігоні 38-ї окремої десантно-штурмової бригади під Брестом у Білорусі неподалік від кордону з Польщею та поблизу України.

Білоруські військові заявляли, що під час навчань формуватиметься багатонаціональна тактична група.