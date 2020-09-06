У відносинах між Росією і Сербією, яка в Європі досі проповідує активну проросійську політику, пробігла чорна кішка. Усе через хамовитий коментар одіозної представниці російського МЗС Марії Захарової про президента Сербії Александара Вучича.

Про хамський жарт Марії Захарової, реакцію на нього з боку сербської влади й скандал, що виник довкола цієї історії, розповідає 24 канал.

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Недолугий жарт Захарової

Підставою для цього став візит Александара Вучича до Сполучених Штатів Америки. Там сербський лідер зустрівся з американським президентом Дональдом Трампом.

Під час розмови в Білому Домі на протокольному фото кидається в очі те, як далеко від столу Трампа стоїть крісло, на якому сидить Вучич. Можна припустити, що це зроблено спеціально "для картинки" в час пандемії, коли влада в багатьох країнах закликає людей дотримуватися правил, зокрема соціальної дистанції.

Втім Марія Захарова побачила в цьому кадрі дещо більше. Вона пожартувала, що Вучича посадили, "як на допиті". Не надто дипломатично з боку офіційної представниці МЗС цілої держави, але на цьому все не закінчилося.

Далі Захарова взялася радити сербському президенту, як йому сидіти. Для ілюстрації вона обрала фото жінки в білому платті, яка ледь не на сам стілець закинула свої ноги.

Якщо вас покликали в Білий Дім, а стілець поставили так, наче ви на допиті, сідайте як на другому фото. Ким би ви не були, просто повірте,

– підписала свій жарт представниця МЗС Росії. З цього й розпочався скандал.

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Реакція Сербії

Першим на цей інцидент відреагував міністр оборони Сербії Александра Вулін. Він нагадав росіянам, що Вучич – верховний головнокомандувач армії, з якою Росія має найбільшу співпрацю у Європі.

"Величина людини не вимірюється ні розміром стільця, на якому він сидить, ні величиною сили, від імені якої він говорить, а розміром хоробрості на будь-якому стільці захищати свій народ і друзів свого народу", – заявив Вулін.

Далі була й реакція самого Александара Вучича. В інтерв'ю RTV Pink він назвав слова Захарової "примітивізмом" і висловив занепокоєння тим, що Росія не цінує дружнього ставлення Сербії.

Він також натяком пригрозив Росії можливість припинення співпраці в низці сфер. Політик заявив, що росіяни не цінують єдину країну в Європі, що не ввела проти них санкції, не збирається вступати до НАТО, а також купує газ і зброю в Росії.

Розумію Захарову, адже наші переговори були успішними. Та мені шкода, бо й там я захищав наші відносини з Росією і відмовився підписати угоду про покупку більш дорогого зрідженого газу, що було в первісному документі,

– заявив Александра Вучич.

Захарова звинуватила у всьому США

Нарвавшись на негативну реакцію Сербії і частково відійшовши від дії "бояришнику", Марія Захарова взялася виправдовуватися. Вона звинуватила у всьому американців, які, мовляв, "неправильно" поставили крісло.

"Прошу вибачення, але мій пост був невірно розтлумачений. Єдине, що в ньому містилося – це неприйняття зверхнього ставлення з боку "виняткових", – спробувала виправдатися Захарова.

Вона заявила, що американські чиновники постійно йдуть на "протокольні хитрощі". Відтак вона, мовляв, намагалася висміяти неприйнятну поведінку саме влади США, а не Александара Вучича.

Коротко про відносини Росії і Сербії: