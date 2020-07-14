Мер сербського Вождоваца Александар Савіч, говорячи про протести у Сербії, негативно відгукнувся про "український сценарій". Посольство України заявило, що не втручається у внутрішні справи Сербії та назвало неприйнятними такі дії сербської сторони щодо України.

Відповідь України на закиди Сербії

Посольство України у Сербії ще раз офіційно заявляє, що Україна жодним чином не втручається у внутрішню політичну ситуацію в Республіці Сербія, йдеться у заяві оприлюдненій на сайті дипломатичного представництва.

Читайте також У Сербії не вщухають протести: акції переросли у масові сутички з поліцією

Водночас посольство вважає неприйнятними спроби втручатись у внутрішні справи України, зокрема вдаватися до негативних публічних оцінок свідомого європейського вибору, зробленого українським народом,

– йдеться у повідомленні.

Дипломати зазначили, що це стосується будь-яких іноземних посадових осіб, зокрема й мера Вождоваца. Александар Савіч, говорячи про нинішні протести у Сербії, негативно відгукнувся про "український сценарій".

"Маємо честь нагадати Александару Ставічу, що те, що він зневажливо називає "українським сценарієм", було боротьбою українців за свої права проти корумпованого авторитарного уряду, – пояснили дипломати. Та додали, що це європейський вибір більшості українців, за який заплачено дорогу ціну.

У посольстві переконані, що оцінювати це можуть лише самі українці, а не іноземні політики.

Крім того, дипломати здивовані чути критику на адресу європейського вибору України від посадовця політичної сили, яка веде Сербію до ЄС.

Дізнайтеся більше Сербські ЗМІ побачили "український слід" на протестах у Белграді: Україна назвала це фейком

Що раніше писали сербські ЗМІ

Сербію охопили масові антиурядові протести, які спершу були спричинені планами президента щодо повторного запровадження жорсткого карантину. Мітинги супроводжувалися сутичками з правоохоронцями.

Деякі сербські ЗМІ написали про участь в антиурядових протестах у Сербії "найманців із України".

Як відреагували дипломати