У Сербії не вщухають протести: акції переросли у масові сутички з поліцією
У Сербії уже четвертий день поспіль тривають антиурядорі протести. Незважаючи на те, що комендантську годину не будуть запроваджувати, демонстрації лише набирають обертів.
У Белграді відбулися сутички між демонстрантами і поліцією, повідомляє N1.
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Активісти кидали в поліцейських камінням, пляшкам та фаєрами. Спершу поліція не реагувала на ці дії, але згодом правоохоронці застосували сльозогінний газ і почала розгін демонстрантів.
Протестувальників почали затримувати / Фото N1
Відомо, що декількох людей затримали. ЗМІ повідомляють про щонайменше два випадки нападів на журналістів.
Унаслідок сутичок постраждали журналісти / Фото N1
Зауважимо, що протести проходять попри заборону уряду на проведення зібрань більше десяти чоловік. Це обмеження ввели замість комендантської години.
Що відомо про масові протести у Сербії: коротко
- Ввечері 7 липня на вулиці сербської столиці вийшли тисячі людей.
- Мітингувальники вимагали відставки президента.
- Протести відбувалися на фоні оголошення комендантської години у столиці Белграді, а також і на політичному підґрунті – через поступки частково визнаному Косову.
- Демонстранти кидали в поліцію каміння та фаєри, а також спробували штурмувати парламент.
- Сербські силовики застосували сльозогінний газ.
- 10 липня уряд заявив, що коменданську годину вводити не будуть, але заборонять зібрання у понад 10 людей.