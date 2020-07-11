У Сербії уже четвертий день поспіль тривають антиурядорі протести. Незважаючи на те, що комендантську годину не будуть запроваджувати, демонстрації лише набирають обертів.

У Белграді відбулися сутички між демонстрантами і поліцією, повідомляє N1.

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Активісти кидали в поліцейських камінням, пляшкам та фаєрами. Спершу поліція не реагувала на ці дії, але згодом правоохоронці застосували сльозогінний газ і почала розгін демонстрантів.



Протестувальників почали затримувати / Фото N1

Відомо, що декількох людей затримали. ЗМІ повідомляють про щонайменше два випадки нападів на журналістів.



Унаслідок сутичок постраждали журналісти / Фото N1

Зауважимо, що протести проходять попри заборону уряду на проведення зібрань більше десяти чоловік. Це обмеження ввели замість комендантської години.

Що відомо про масові протести у Сербії: коротко