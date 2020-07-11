В Сербии не утихают протесты: акции переросли в массовые столкновения с полицией
В Сербии уже четвертый день подряд продолжаются антиправительственные протесты. Несмотря на то, что комендантский час не будут вводить, демонстрации только набирают обороты.
В Белграде произошли столкновения между демонстрантами и полицией, сообщает N1.
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Активисты бросали в полицейских камни, бутылки и файеры. Сначала полиция не реагировала на эти действия, но впоследствии правоохранители применили слезоточивый газ и начали разгон демонстрантов.
Протестующих начали задерживать / Фото N1
Известно, что нескольких человек задержали. СМИ сообщают о по меньшей мере двух случаях нападений на журналистов.
Вследствие столкновений пострадали журналисты / Фото N1
Заметим, что протесты проходят несмотря на запрет правительства на проведение собраний более десяти человек. Это ограничение ввели вместо комендантского часа.
Что известно о массовых протестах в Сербии: коротко
- Вечером 7 июля на улицы сербской столицы вышли тысячи людей.
- Митингующие требовали отставки президента.
- Протесты проходили на фоне объявления комендантского часа в столице Белграде, а также и на политической почве – из-за уступок частично признанному Косово.
- Демонстранты бросали в полицию камни и файеры, а также попытались штурмовать парламент.
- Сербские силовики применили слезоточивый газ.
- 10 июля правительство заявило, что коменданский час вводить не будут, но запретят собрание в более 10 человек.