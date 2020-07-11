В Сербии уже четвертый день подряд продолжаются антиправительственные протесты. Несмотря на то, что комендантский час не будут вводить, демонстрации только набирают обороты.

В Белграде произошли столкновения между демонстрантами и полицией, сообщает N1.

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Активисты бросали в полицейских камни, бутылки и файеры. Сначала полиция не реагировала на эти действия, но впоследствии правоохранители применили слезоточивый газ и начали разгон демонстрантов.



Протестующих начали задерживать / Фото N1

Известно, что нескольких человек задержали. СМИ сообщают о по меньшей мере двух случаях нападений на журналистов.



Вследствие столкновений пострадали журналисты / Фото N1

Заметим, что протесты проходят несмотря на запрет правительства на проведение собраний более десяти человек. Это ограничение ввели вместо комендантского часа.

Что известно о массовых протестах в Сербии: коротко