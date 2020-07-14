Неприемлемо вмешиваться во внутренние дела Украины, – посольство о высказываниях Сербии
Мэр сербского Вождоваца Александар Савич, говоря о протестах в Сербии, негативно отозвался об "украинском сценарии". Посольство Украины заявило, что не вмешивается во внутренние дела Сербии и назвало неприемлемыми такие действия сербской стороны относительно Украины.
Ответ Украины на упреки Сербии
Посольство Украины в Сербии еще раз официально заявляет, что Украина никоим образом не вмешивается во внутреннюю политическую ситуацию в Республике Сербия, говорится в заявлении, опубликованном на сайте дипломатического представительства.
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В то же время посольство считает неприемлемыми попытки вмешиваться во внутренние дела Украины, в частности прибегать к негативным публичным оценкам сознательного европейского выбора, сделанного украинским народом,
– говорится в сообщении.
Дипломаты отметили, что это касается любых иностранных должностных лиц, в том числе и мэра Вождоваца. Александар Савич, говоря о нынешних протестах в Сербии, негативно отозвался об "украинском сценарии".
"Имеем честь напомнить Александару Ставичу, что то, что он пренебрежительно называет "украинским сценарием", было борьбой украинцев за свои права против коррумпированного авторитарного правительства, – пояснили дипломаты. И добавили, что это европейский выбор большинства украинцев, за который заплачена дорогая цена.
В посольстве убеждены, что оценивать это могут только сами украинцы, а не иностранные политики.
Кроме того, дипломаты удивлены слышать критику в адрес европейского выбора Украины от чиновника политической силы, которая ведет Сербию к ЕС.
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Ранее писали сербские СМИ
- Сербию охватили массовые антиправительственные протесты, которые сначала были вызваны планами президента относительно повторного введения жесткого карантина. Митинги сопровождались столкновениями с правоохранителями.
- Некоторые сербские СМИ написали об участии в антиправительственных протестах в Сербии "наемников из Украины".
Как отреагировали дипломаты
- Посольство Украины в Сербии опровергло информацию о причастности украинцев к митингам.
- Призвало местные СМИ не распространять такой информации.