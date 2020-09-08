Білорусь проведе військові навчання з Росією та Сербією
У Білорусі відбудуться антитерористичні тактичні навчання "Слов'янське братство 2020". У них візьмуть участь військові з Росії та Сербії під керівництвом головнокомандувача Збройних Сил Білорусі.
Учасники навчання прибуватимуть до Білорусі з 10 по 15 вересня. "Слов'янське братство 2020" відбудеться на полігоні "Брестський" неподалік від кордону з Польщею та поблизу України. Про це 8 вересня повідомила пресслужба Міністерства оборони Білорусі.
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На навчаннях військовослужбовці відпрацюють питання спільних дій підрозділів при виконанні завдань по боротьбі з тероризмом,
– зазначили в білоруському міністерстві.
Під час навчань військові формуватимуть багатонаціональну тактичну групу.
Що відомо про навчання "Слов'янське братство"
- Навчання "Слов'янське братство" відбуваються щорічно.
- Минулого року військових приймала Сербія.
Білоруська армія перебуває у повній бойовій готовності: що відомо
- У ніч на 10 серпня після виборів президента у Білорусі спалахнули мирні протести, які тривають досі.
- Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що ситуацію у країні дестабілізують керівники із сусідніх країн і привів у повну бойову готовність армію на заході Білорусі.
- 27 серпня президент Росії Володимир Путін повідомив, що прохання Лукашенка підготував окремий резерв із бійців, які можуть допомогти стабілізувати ситуацію з протестами у Білорусі.
- Від 28 до 31 серпня у Білорусі провели комплексні тактичні військові навчання. У них взяли участь механізовані, танкові, парашутно-десантної, артилерійські, інженерні підрозділи.
- У повну бойову готовність привели кілька військових баз.