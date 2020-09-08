У Білорусі відбудуться антитерористичні тактичні навчання "Слов'янське братство 2020". У них візьмуть участь військові з Росії та Сербії під керівництвом головнокомандувача Збройних Сил Білорусі.

Учасники навчання прибуватимуть до Білорусі з 10 по 15 вересня. "Слов'янське братство 2020" відбудеться на полігоні "Брестський" неподалік від кордону з Польщею та поблизу України. Про це 8 вересня повідомила пресслужба Міністерства оборони Білорусі.

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На навчаннях військовослужбовці відпрацюють питання спільних дій підрозділів при виконанні завдань по боротьбі з тероризмом,

– зазначили в білоруському міністерстві.

Під час навчань військові формуватимуть багатонаціональну тактичну групу.

Що відомо про навчання "Слов'янське братство"

Навчання "Слов'янське братство" відбуваються щорічно.

Минулого року військових приймала Сербія.

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