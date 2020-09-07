Режим Лукашенка у Білорусі активно використовує засоби інформаційно-психологічного впливу проти протестувальників. На відеострімі з Мінська у кадр потрапила так звана звукомовна станція ЗС-82. Вона здатна здійснювати звуковий вплив на відстань до 6 кілометрів та імітувати проходження колон важкої техніки, переліт гелікоптерів, вибухи та постріли з різних видів озброєння.

Усі ці звуки здатні ввести противника в оману або спровокувати паніку серед натовпу. Детальніше про інформаційно-психологічні засоби в Білорусі – читайте далі у програмі InformNapalm на 24 каналі.

Читайте також Взламали комп'ютер начальника розвідки РФ: докази постачання безпілотників на Донбас

Що відомо про звукові імітації

Зазвичай звукові імітації проводять вночі, адже тоді можливість візуального контакту обмежена. Вдень такі засоби можуть використовувати для військової пропаганди – транслювати промови або пісні, що мають викликати певні емоції у людей.

Відомо, що такі станції перебувають на озброєнні підрозділів інформаційно-психологічного впливу Російської Федерації. Зокрема, росіяни використовували їх на Донбасі у війні проти України.

Тиск російських станцій ЗС-82 на Україну

Цікаво, що у серпні 2014 року волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm також фіксували російські станції ЗС-82 серед колон бронетехніки, які Збройні сили РФ перекидали до кордонів України.



До кордонів України перекидали станції ЗС-82 / Скриншот з відео

У 2014 році ці засоби впливу також використовувались росіянами для психологічного тиску на українських прикордонників. Місцеві жителі щоночі впродовж 2 – 3 годин чули так звані:

величезні колони російської важкої техніки, що заходять в Україну;

постійний шум танків і БТРів, які йдуть через кордон.

А сліди гусениць на асфальті свідчили про те, що нас психологічно обробляють.



Сліди гусениць на асфальті / Скриншот з відео

Що можна імітувати за допомогою таких станцій

Як ви гадаєте, скільки потрібно танків, щоб імітувати проходження колони техніки кількістю 100 одиниць? Ні, не 100, а 2 – 3 плюс звукова станція ЗС-82 на базі Бойової розвідувально-дозорної машини (БРДМ-2 – 24 канал). Це класичний тип техніки, що перебуває на озброєнні підрозділів Психологічних операцій РФ.

За допомогою такої звукової станції можна легко імітувати:

проходження колони танків;

проліт вертольотів;

звуки пострілів та вибухів.

Основна мета таких станцій – ввести супротивника в оману, спровокувати паніку та дезорієнтувати. Методи, які Росія активно використовувала на Донбасі, мають своє продовження і в Білорусі.

Зверніть увагу Кремль може вимагати в Лукашенка здати Білорусь, – політолог

Однак чи готовий кремлівський карлик до Донбаського сценарію для Білорусі, і чи вистачить розуму Лукашенку не повторювати помилок Януковича.