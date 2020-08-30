Волонтери міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm продовжують аналіз даних, зібраних з робочого комп'ютера начальника розвідки 2-го армійського корпусу ЗС РФ на окупованій території Луганської області.

Матеріали для розслідування отримано в результаті успішної операції вкорінення хактивістами UCA специфічного програмного забезпечення на робочий комп'ютер начальника розвідки окупаційних військ. Деталі – у відеоблозі InformNapalm на 24 каналі.

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В першій частині аналізу даних, які нам передали, було розкрито подробиці використання російським командуванням безпілотника "Орлан" у бойових діях на Донбасі. У другій частині йшлося про застосування безпілотника "Форпост".

У третій частині на основі одного з рапортів було розкрито місце падіння безпілотника "Тахіон" 138-ї ОМСБР ЗС РФ. Четверта частина присвячена аналізу доповідної записки про ватажка незаконного збройного формування під назвою "ОБрОПр Одеса".

У п'ятій частині було розкрито інформацію про використання російських переносних станцій наземної розвідки "Кредо-М1" підрозділами окупаційних військ на Донбасі.

Доручення про передачу безпілотників

Напевно, у читача виникне запитання: як у комп'ютері начальника розвідки окупаційного другого армійського корпусу ЗС РФ опинилася фотографія документа сусіднього окупаційного армійського корпусу? Відповідь на це запитання цікавить і нас. Але повернімося до фактів і змісту документа.

Судячи з назви файлу, знімок доручення зроблено 11 грудня 2014 року о 12:19:51. Дата видачі та термін дії: 10 – 20 грудня 2014 року.



Документ окупантів / Фото InformNapalm

У документі вказано, що так званий "1-й армійський корпус ДНР" в особі командира роти РЕР П'ятниці Віталія Едуардовича готовий прийняти від 12-го командування резерву збройних сил РФ матеріальні цінності за формою №12. А саме:

1 комплект комплексу БЛА "Орлан-10";

2 комплекти комплексу БЛА "Елерон";

2 комплекти комплексу БЛА "Тахіон".

Слід зазначити, що комплекси "Орлан-10" і "Тахіон" стоять на озброєнні ЗС РФ. Комплекс "Елерон" використовують служби МНС РФ, а варіант "Елерон-3СВ" з 2013 року постачається на озброєння російської армії.

Влітку 2015 року ми фіксували використання безпілотника "Елерон-3СВ" з бортовим номером "113" окупаційними підрозділами першого армійського корпусу ЗС РФ у районі Оленівського комбінату хлібопродуктів у населеному пункті Оленівка Волноваського району.

Також відомо, що один із "Тахіонів", ймовірно, переданий за цим дорученням, підрозділи 1 АК ЗС РФ загубили навесні 2015 року. Про це свідчать фотографії нашого колеги Кузьми Тутова.



Загублений "Тахіон", переданий за дорученням/ Фото Кузьми Тутова (InformNapalm)

Ким і на кого виписаний документ

Що ж до особи, на яку виписане доручення, то ідентифікувати його було легко: колаборант і поплічник російських окупантів зі стажем – П'ятниця Віталій Едуардович, 1992 року народження, донеччанин.

У боях із ЗСУ 16 липня 2014 року він отримав під Донецьком уламкове поранення голови. Лікувався в лікарні Водників у Ростовській області РФ. Після одужання повернувся до лав окупаційних військ, має дві бойові нагороди терористичної організації "ДНР".

Судячи з нових фотографій з його сторінки у соцмережі, а також з контактів у списку друзів, нині він продовжує служити в одному з танкових підрозділів окупаційних військ.

За повідомленнями ГУР України, в 2014 році командувачем 1-го армійського корпусу був генерал-майор ЗС РФ Зусько Михайло Степанович. Прізвище під прикриттям – "Орлов", попередня посада – командир 34-ї окремої гірської мотострілецької бригади Південного військового округу.

Припускаємо, що в графі "керівник" стоїть підпис генерал-майора Зуська Михайла Степановича, вказаного як М. С. Орлов. Ця інформація частково підтверджує автентичність доручення.

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А також дає нам право стверджувати: російське військово-політичне керівництво через 12-те командування резерву ЗС РФ постачає на окуповані території України сучасні засоби для ведення повітряної, наземної та радіоелектронної розвідки.