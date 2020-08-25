Під час розвідки відкритих джерел і моніторингу соціальних профілів російських військовослужбовців волонтерам InformNapalm трапляються різні "кадри". Російський контрактник зразка 2014 – 2015 років і зразка 2018 — це дві великі різниці. Останній лякливіший, менш "багатослівний" і залишає набагато менше прямих зачіпок, за якими можна довести його участь у війні на Донбасі.

Від російської мантри "Дійдемо до Києва за 3 дні" за останні 4 роки не лишилося й сліду. Російський сержант, про якого мовиться у випуску InformNapalm на 24 каналі, ймовірно, не був на Донбасі, але виявив винахідливість і постарався переконати оточення, що він там був.

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Для чистоти експерименту волонтери зафіксували його спробу як фальстарт і розповіли українцям про неї. Наразі дещо бракує частин пазлів для розкриття цієї історії, тому InformNapalm показує зібрані частини пазлу і, можливо, завдяки глядачам, знайдуться інші елементи цієї картини.

Що відомо про сержанта Євгена Сілкіна

Об'єкт дослідження — Євгеній Сілкін, народився 4 липня 1989 року. У 2007 – 2009 роках проходив строкову службу в 19 окремому батальйоні аеродромно-технічного обслуговування.

З 2016 року він підписав контракт з МО РФ. Зараз служить у 99 гвардійському самохідно-артилерійському полку 3-ї мотострілецької дивізії в батареї управління і артилерійської розвідки. Восени 2017 року йому надано сержантське звання.

Серед маси фотографій цього любителя селфі волонтери помітили фото, яке він завантажив на всі свої сторінки в соцмережах в один день — 25 серпня 2017.



Євген Сілкін розмістив цю фотографію у соцмережах / Фото InformNapalm

Обличчя на фото прикрите смайликом. Комплекція військовика на фото не збігається з комплекцією Євгенія Сілкіна, який значно повніший. До того ж коментар до фотографії – "Так треба" – ніби натякає на можливе інсценування.

Лише одне фото свідчить, що Сілкін міг бути на Донбасі

Волонтери провели геолокацію знімка і дізналися, що фотографія людини в російській військовій формі з шевроном ТО "ЛНР" зроблена на фоні терикона "Краснолучшахтобуд" у місті Хрустальний (колишній Красний Луч – 24 канал) Луганської області.

Для порівняння місцевості InformNapalm використали фотографії іншого бойовика.



Фотографія російського найманця на території "Краснолучшахтобуд" / Фото Informnapalm

Крім однієї дивної фотографії зі смайликом замість обличчя, в альбомі сержанта Євгенія Сілкіна більше немає ніяких підтверджень, що він міг бути на Донбасі. Сам характер фотографії та коментарі до неї можуть вказувати радше на спробу дезінформації. Хоча не слід виключати і можливої обережності об'єкта.

Дивно також, що сержант Євгеній Сілкін дуже любить фотографуватися. Він робить це всюди — на фоні знаків, у лазні, на фоні техніки та в розташуванні частини, навіть в магазинах з горілкою. Але всі ці фотографії зроблені в Росії.



Порівняння світлини у фотоальбомі Сілкіна та іншого найманця ТО "ЛНР" / Фото InformNapalm

З досвіду волонтерів InformNapalm можна сказати, що такі як він туристи-"іхтамнєти", потрапляючи на Донбас, роблять селфі в нових місцях навіть активніше, ніж у своєму природному середовищі.

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Після оприлюднення матеріалів Informnapalm, хактивісти Українського кіберальянсу (UCA) вирішили пошукати додаткову інформацію і факти у листуванні Сілкіна в соцмережах та в особистих повідомленнях.

Їм вдалося знайти кілька повідомлень, які можуть свідчити, що російський сержант Євгеній Сілкін все-таки був відряджений на Донбас.