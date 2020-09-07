Протести білорусів не направлені проти Російської Федерації. Поки Володимир Путін не кинув на Білорусь свої війська чи підрозділи МВД, то антиросійських настроїв взагалі немає.

Таку думку в ефірі програми "Про головне на цю хвилину" на 24 каналі озвучив білоруський політолог Віталій Римашевський.

Дізнайтесь більше Протести в Білорусі: хроніка подій у відео

"Ми розуміємо, що це боротьба виключно за демократію, за свободу. Але ми розуміємо, що така загроза існує – що Кремль буде намагатись заставити Лукашенка зрадити інтереси Білорусі, підписати дорожні карти і здати суверенітет Білорусі, наприклад, підписати документи про введення єдиної валюти і так далі", – пояснив він.

І час в Кремля дійсно обмежений, тому що Лукашенка, згідно з законом, має повноваження – до інавгурації, де він сам себе призначить президентом, але цього ніхто не визнає, або до початку жовтня, коли закінчується його термін президентських повноважень. Після цього він стає незаконним президентом. Це означає, що будь-які документи, які він підпише не будуть визнанні міжнародним суспільством,

– сказав Римашевський.

За його словами, Кремль буде старатись дотиснути Олександра Лукашенка в ці короткі терміни.

Роль Росії в масових протестах у Білорусі: що відомо

РФ сформувала резерв військових для Білорусі. Путін сказав, що військо залучатимуть, якщо протестувальники будуть займатись екстремізмом.

Опозиційна кандидатка Світлана Тихановська стурбована такою заявою Путіна

та вважає, що введення російських військ у Білорусь було б серйозним порушенням суверенітету країни.

Водночас у Координаційній раді Білорусі наголосили, що проблеми політичної кризи в країні повинні вирішуватись без зовнішнього втручання.

Політолог Віталій Римашевський про події в Білорусі: дивіться відео