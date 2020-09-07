Кремль може вимагати в Лукашенка здати Білорусь, – політолог
Протести білорусів не направлені проти Російської Федерації. Поки Володимир Путін не кинув на Білорусь свої війська чи підрозділи МВД, то антиросійських настроїв взагалі немає.
Таку думку в ефірі програми "Про головне на цю хвилину" на 24 каналі озвучив білоруський політолог Віталій Римашевський.
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"Ми розуміємо, що це боротьба виключно за демократію, за свободу. Але ми розуміємо, що така загроза існує – що Кремль буде намагатись заставити Лукашенка зрадити інтереси Білорусі, підписати дорожні карти і здати суверенітет Білорусі, наприклад, підписати документи про введення єдиної валюти і так далі", – пояснив він.
І час в Кремля дійсно обмежений, тому що Лукашенка, згідно з законом, має повноваження – до інавгурації, де він сам себе призначить президентом, але цього ніхто не визнає, або до початку жовтня, коли закінчується його термін президентських повноважень. Після цього він стає незаконним президентом. Це означає, що будь-які документи, які він підпише не будуть визнанні міжнародним суспільством,
– сказав Римашевський.
За його словами, Кремль буде старатись дотиснути Олександра Лукашенка в ці короткі терміни.
Роль Росії в масових протестах у Білорусі: що відомо
- РФ сформувала резерв військових для Білорусі. Путін сказав, що військо залучатимуть, якщо протестувальники будуть займатись екстремізмом.
- Опозиційна кандидатка Світлана Тихановська стурбована такою заявою Путіна
- та вважає, що введення російських військ у Білорусь було б серйозним порушенням суверенітету країни.
- Водночас у Координаційній раді Білорусі наголосили, що проблеми політичної кризи в країні повинні вирішуватись без зовнішнього втручання.
Політолог Віталій Римашевський про події в Білорусі: дивіться відео