З 28 по 31 серпня у Білорусі проводяться комплексні тактичні військові навчання. На Гродненському напрямку поблизу кордону з Литвою вивели танки, артилерію, авіацію.

Місцевих жителів попереджають, що на час навчання заплановані переміщення великої кількості військової техніки, повідомляє Міноборони Білорусі.

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Через це на дорогах загального призначення може бути ускладнений рух. Навчання проходитимуть з 28 по 31 серпня.

До складу зведеного угруповання ввійшли

механізовані, танкові, парашутно-десантної, артилерійські, інженерні підрозділи;

а також розрахунки безпілотних авіаційних комплексів і радіоелектронної боротьби.

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