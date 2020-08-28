У Білорусі знову проводять військові навчання: залучили танки, артилерію, авіацію
З 28 по 31 серпня у Білорусі проводяться комплексні тактичні військові навчання. На Гродненському напрямку поблизу кордону з Литвою вивели танки, артилерію, авіацію.
Місцевих жителів попереджають, що на час навчання заплановані переміщення великої кількості військової техніки, повідомляє Міноборони Білорусі.
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Через це на дорогах загального призначення може бути ускладнений рух. Навчання проходитимуть з 28 по 31 серпня.
До складу зведеного угруповання ввійшли
- механізовані, танкові, парашутно-десантної, артилерійські, інженерні підрозділи;
- а також розрахунки безпілотних авіаційних комплексів і радіоелектронної боротьби.
Протести в Білорусі: основне
- Ввечері 9 серпня в Білорусі розпочалися масштабні протести, які тривають досі.
- Люди протестують проти фальсифікацій на президентських виборах, перемогу на яких начебто здобув Олександр Лукашенко.
- Від самого початку ОМОН жорстоко розганяв та затримував активістів мирних протестів. Силовики пускали кийки, застосовували гумові кулі та світло-шумові гранати. У деяких випадках застосовували навіть бойові патрони.
- У Білорусі офіційно підтвердили загибель 4 осіб під час акцій протестів.
- З 11 серпня у країні стартував загальнонаціональний страйк.
- Опозиція створила Координаційну раду, метою якої є забезпечення мирної передачі влади в країні. Влада Білорусі вважає опозиційну діяльність Координаційної ради незаконною.