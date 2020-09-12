Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вкотре підтримала білоруських протестувальників. До Міжнародного дня демократії канцлерка заявила, що прагнення білоруських протестувальників до демократії розтоптане ногами.

Про свою підтримку протестувальників у Білорусі Ангела Меркель заявила в щотижневому відеоподкасті, який опублікував Федеральний уряд Німеччини.

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Ми бачимо, як навіть авторитарні системи у світі можуть бути економічно успішними. Вони можуть кидати нам виклик у багатьох областях на шкоду основним правам. Це не наш європейський шлях,

– заявила канцлерка Німеччини.

Вона наголосила, що впродовж останніх днів зі значним занепокоєнням спостерігає за подіями в Білорусі. За словами фрау Меркель, прагнення білорусів до демократії влада розтоптала ногами.

"Ми всім серцем разом з мирними демонстрантами. Ми з захопленням спостерігаємо, з якою сміливістю й рішучістю вони виходять на вулиці на захист свободи й верховенства права", – сказала Ангела Меркель.

Що відбувається в Білорусі: