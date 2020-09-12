Прагнення білорусів до демократії розтоптали ногами, – Ангела Меркель
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель вкотре підтримала білоруських протестувальників. До Міжнародного дня демократії канцлерка заявила, що прагнення білоруських протестувальників до демократії розтоптане ногами.
Про свою підтримку протестувальників у Білорусі Ангела Меркель заявила в щотижневому відеоподкасті, який опублікував Федеральний уряд Німеччини.
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Ми бачимо, як навіть авторитарні системи у світі можуть бути економічно успішними. Вони можуть кидати нам виклик у багатьох областях на шкоду основним правам. Це не наш європейський шлях,
– заявила канцлерка Німеччини.
Вона наголосила, що впродовж останніх днів зі значним занепокоєнням спостерігає за подіями в Білорусі. За словами фрау Меркель, прагнення білорусів до демократії влада розтоптала ногами.
"Ми всім серцем разом з мирними демонстрантами. Ми з захопленням спостерігаємо, з якою сміливістю й рішучістю вони виходять на вулиці на захист свободи й верховенства права", – сказала Ангела Меркель.
Що відбувається в Білорусі:
- Після президентських виборів 9 серпня 2020 року мешканці Білорусі масово вийшли на протести. Причина – ймовірна фальсифікація результатів виборів з боку влади на користь чинного президента Олександра Лукашенка.
- Згодом до протестів приєдналися працівники державних підприємств. Вони оголосили страйк до проведення чесних перевиборів президента. Тим часом Білорусь покинула кандидатка в президенти й лідерка опозиції Світлана Тихановська.
- На противагу протестувальникам вийшли силовики, які почали застосовувати силу щодо протестувальників і масово їх затримувати. Влада тим часом почала виганяти з країни членів координаційної ради опозиції – лідерів протестів.