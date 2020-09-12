Білоруси продовжують протестувати проти несправедливих виборів президента та насилля зі сторони силовиків. Студенти формують ланцюги солідарності, страйкують підприємства. Триває це вже понад місяць. Сьогодні на Марш в білоруських містах вийшли жінки. Їх намагалися затримати правоохоронці.

Про те, що відбувалося впродовж 35-го дня масових протестів у Білорусі, читайте у матеріалі 24 каналу.

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Марш жінок

У Мінську розпочався традиційний жіночий марш. Близько 15:00 жінки вишикувалися в колону і почали аплодувати, після чого з'явилися силовики в балаклавах. Жінки оточили їх і намагалися зняти балаклави, але до силовиків прибуло підкріплення.

Згодом учасниць протесту почалися затримувати. Кількох жінок заштовхали в мікроавтобус, інші учасниці заблокували його і не давали проїхати. За останніми даними правоохоронці затримали вже десятки жінок.

Дивіться відео, як жінки блокують мікроавтобуси силовиків:

Біля 15:20 на площі Свободи майже не залишилося учасниць маршу. Автозаки почали роз'їжджатися. Дівчата проводжали їх криками "Ганьба!".

Один із символів жіночого протесту Білорусі Ніна Багінська намагалась не дозволити проїхати автозаку із затриманими жінками. Згодом двоє силовиків вийшли з машини та відштовхнули стареньку вбік.

Ніна Багінська проти автозака: відео

Дивіться відео затримання жінок у Мінську:

Жінки намагаються зняти балаклави з силовиків: відео

Марш жінок у Мінську / Фото TUT.by

Колони жінок прямують в центр Мінська з усього міста: відео

Колесникову перевели до СІЗО "Жодіно"

Опозиціонерку та членкиню Координаційної ради Білорусі Марію Колеснікову перевели до СІЗО "Жодіно", що розташоване за 54 кілометри від білоруської столиці.

Зазначимо, що це може бути пов'язане із запланованим у Мінську жіночим маршем "Подруга за подругу". Мета маршу – підтримка репресованих білорусок.

"Садіть дерева, а не людей": акція в Гродно

Десятки жінок зібралися біля торгового центру "Німан" в Гродно. Вони співають пісні. До них підійшли правоохоронці, які сказали дівчатам, що "стояти тут - незаконно".

Водночас жінки почали скандувати "Садіть дерева, а не людей".



Жіночий марш у Гродно / Фото TUT.by

Мітинг прихильників Лукашенка

А тим часом на площі Перемоги в Мінську почався черговий провладний мітинг. Його учасники, як і раніше, мають намір пройти до площі Незалежності.

Відзначимо, що сьогодні в столиці Білорусі святкують День міста. Прихильники режиму Лукашенка сподіваються відзначити свято в центрі столиці.



Поодиникий мітинг "За Лукашенка" в Мінську / Фото TUT.by

Протести в Білорусі: основне