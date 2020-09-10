ПАРЄ не визнала виборів у Білорусі: для збору доказів створять спецорган
Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з правових питань та прав людини заявив, що не визнає результатів голосування за президента у Білорусі. Також у ПАРЄ вирішили створити орган, який би зібрав докази фальсифікацій на виборах.
Є факти про застосування тортур, – ПАРЄ
Комітет підтримує протестувальників у Білорусі. Про це мовиться у заяві комітету ПАРЄ.
До теми США готуються запровадити санкції проти Білорусі
Є численні достовірні повідомлення про масові і серйозні порушення права на вільні і справедливі вибори, свободу вираження думок і зборів. Також є факти про застосування тортур та нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження з мирними демонстрантами,
– повідомили у Парламентській асамблеї Ради Європи.
У ПАРЄ наполягають на проведенні повторних президентських виборів. На голосуванні мають бути присутні міжнародні спостерігачі.
Щодо фальсифікацій та застосування сили проти мітингувальників під час акцій протестів, то в ПАРЄ створять міжнародний слідчий орган, який співпрацюватиме з іншими інституціями. Експерти збиратимуть докази правопорушень у Білорусі.
Які країни вже запровадили санкції проти Білорусі?
19 серпня лідери ЄС домовились запровадити санкцій проти білоруських посадовців, які причетні до фальсифікацій виборів і насильства на вулицях. 6 вересня 106 членів Європарламенту поставили свої підписи під ініціативою застосувати санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка. 31 серпня Латвія, Литва та Естонія включили до санкційного списку 30 громадян Білорусі. Серед них Лукашенко.
Коротко про протести в Білорусі
- У Білорусі 9 серпня відбулись президентські вибори.
- За офіційними результатами, переміг Олександр Лукашенко.
- Люди вважають, що голосування було сфальсифікованим. Це стало причиною масових протестів у країні.
- Бійці ОМОНу жорстко розганяють протестувальників. Під час протестів загинули щонайменше 4 людини, тисячі постраждали.
- 11 серпня почався загальнонаціональний страйк. Працівники підприємств припинили роботу, вимагаючи відставки Лукашенка.
- Проти лідерів опозиції проводять утиски. Більшість з них виїхала за кордон або потрапили в ув'язнення.