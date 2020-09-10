Комітет Парламентської асамблеї Ради Європи з правових питань та прав людини заявив, що не визнає результатів голосування за президента у Білорусі. Також у ПАРЄ вирішили створити орган, який би зібрав докази фальсифікацій на виборах.

Є факти про застосування тортур, – ПАРЄ

Комітет підтримує протестувальників у Білорусі. Про це мовиться у заяві комітету ПАРЄ.

До теми США готуються запровадити санкції проти Білорусі

Є численні достовірні повідомлення про масові і серйозні порушення права на вільні і справедливі вибори, свободу вираження думок і зборів. Також є факти про застосування тортур та нелюдського і такого, що принижує гідність, поводження з мирними демонстрантами,

– повідомили у Парламентській асамблеї Ради Європи.

У ПАРЄ наполягають на проведенні повторних президентських виборів. На голосуванні мають бути присутні міжнародні спостерігачі.

Щодо фальсифікацій та застосування сили проти мітингувальників під час акцій протестів, то в ПАРЄ створять міжнародний слідчий орган, який співпрацюватиме з іншими інституціями. Експерти збиратимуть докази правопорушень у Білорусі.

Які країни вже запровадили санкції проти Білорусі?

19 серпня лідери ЄС домовились запровадити санкцій проти білоруських посадовців, які причетні до фальсифікацій виборів і насильства на вулицях. 6 вересня 106 членів Європарламенту поставили свої підписи під ініціативою 19 серпня лідери ЄС домовились запровадити санкцій проти білоруських посадовців, які причетні до фальсифікацій виборів і насильства на вулицях. 6 вересня 106 членів Європарламенту поставили свої підписи під ініціативою застосувати санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка. ​ 31 серпня Латвія, Литва та Естонія включили до санкційного списку 30 громадян Білорусі. Серед них Лукашенко.

Коротко про протести в Білорусі