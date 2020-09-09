США готуються запровадити санкції проти Білорусі
Санкції проти білоруських чиновників можуть запровадити і Сполучені Штати Америки. Наразі Вашингтон зі своїми партнерами обговорює можливість такого кроку.
США можуть запровадити санкції проти Білорусі: що відомо
Таку думку висловив державний секретар США Майк Помпео. Його слова передає пресслужба Держдепартаменту країни.
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Помпео, зокрема, відзначив, що Сполучені Штати є занепокоєними останніми подіями в Білорусі. Мовиться передусім про викрадення членів опозиційної Координаційної ради Марії Колесникової, Антона Родненкова та Івана Кравцова та спробу їх примусово вислати через кордон України 8 вересня.
Також Вашингтон високо оцінив "мужність пані Колесникової та білоруського народу" в мирному відстоюванні права обирати лідерів на вільних і справедливих виборах.
Однак, з боку білоруської влади відбуваються невиправдане насильство та репресії, зокрема нахабне побиття мирних демонстрантів серед білого дня. Як і сотні затримань 6 вересня та збільшення кількості повідомлень про викрадення,
– зауважив держсекретар США.
Він додав, що Сполучені Штати в координації з партнерами та союзниками розглядають додаткові адресні санкції. Їхня мета – підвищення відповідальності причетних до порушень прав людини і репресій в Білорусі.
"Ми нагадуємо білоруській владі про їхню відповідальність за забезпечення безпеки пані Колесникової та всіх несправедливо затриманих", – наголосив американський дипломат.
Водночас США закликали білоруську владу:
- припинити насильство щодо власного народу,
- звільнити всіх затриманих, зокрема громадянина США Віталія Шклярова,
- вступити в конструктивний діалог із представниками білоруського суспільства.
Хто вже запровадив санкції проти Білорусі
- 19 серпня лідери ЄС домовились запровадити санкцій проти білоруських посадовців, які причетні до фальсифікацій виборів і насильства на вулицях.
- 6 вересня 106 членів Європарламенту поставили свої підписи під ініціативою застосувати санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка.
- 31 серпня Латвія, Литва та Естонія включили до санкційного списку 30 громадян Білорусі. Серед них Лукашенко.
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- Тут ще увечері 9 серпня розпочалися масштабні протести. Триває невдоволення людей вже 32-й день поспіль.
- Люди почали виходити на вулиці, аби висловити протест проти фальсифікацій на президентських виборах. Перемогу на них начебто здобув Олександр Лукашенко, втім, демонстранти з цим не погоджуються.
- ОМОН від самого початку мирних протестів жорстоко розганяв та затримував активістів. До них застосовували насилля і після затримання. В хід силовики пускали кийки, гумові кулі, світлошумові гранати. У деяких випадках застосовували навіть бойові патрони.
- У Білорусі офіційно підтвердили загибель п'яти осіб під час акцій протестів, але правозахисники кажуть: жертв свавілля правоохоронців – більше.
- Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали. Однак, згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей.
- З 11 серпня у країні стартував загальнонаціональний страйк. Опозиція, зі свого боку, створила Координаційну раду, мета якої – забезпечити мирну передачу влади в країні.
- Влада країни вважає діяльність Координаційної ради опозиції незаконною. Та навіть викликала на допит декількох її членів.