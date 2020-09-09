Санкції проти білоруських чиновників можуть запровадити і Сполучені Штати Америки. Наразі Вашингтон зі своїми партнерами обговорює можливість такого кроку.

США можуть запровадити санкції проти Білорусі: що відомо

Таку думку висловив державний секретар США Майк Помпео. Його слова передає пресслужба Держдепартаменту країни.

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Помпео, зокрема, відзначив, що Сполучені Штати є занепокоєними останніми подіями в Білорусі. Мовиться передусім про викрадення членів опозиційної Координаційної ради Марії Колесникової, Антона Родненкова та Івана Кравцова та спробу їх примусово вислати через кордон України 8 вересня.

Також Вашингтон високо оцінив "мужність пані Колесникової та білоруського народу" в мирному відстоюванні права обирати лідерів на вільних і справедливих виборах.

Однак, з боку білоруської влади відбуваються невиправдане насильство та репресії, зокрема нахабне побиття мирних демонстрантів серед білого дня. Як і сотні затримань 6 вересня та збільшення кількості повідомлень про викрадення,

– зауважив держсекретар США.

Він додав, що Сполучені Штати в координації з партнерами та союзниками розглядають додаткові адресні санкції. Їхня мета – підвищення відповідальності причетних до порушень прав людини і репресій в Білорусі.

"Ми нагадуємо білоруській владі про їхню відповідальність за забезпечення безпеки пані Колесникової та всіх несправедливо затриманих", – наголосив американський дипломат.

Водночас США закликали білоруську владу:

припинити насильство щодо власного народу,

звільнити всіх затриманих, зокрема громадянина США Віталія Шклярова,

вступити в конструктивний діалог із представниками білоруського суспільства.

Deeply troubled by reports of the abduction and attempted forced expulsion of opposition leaders in Belarus. We call on Belarusian authorities to cease violence against peaceful protesters and release all those unjustly detained, including U.S. citizen Vitali Shkliarov. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) September 8, 2020

Хто вже запровадив санкції проти Білорусі

19 серпня лідери ЄС домовились запровадити санкцій проти білоруських посадовців, які причетні до фальсифікацій виборів і насильства на вулицях.

6 вересня 106 членів Європарламенту поставили свої підписи під ініціативою застосувати санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка. ​

31 серпня Латвія, Литва та Естонія включили до санкційного списку 30 громадян Білорусі. Серед них Лукашенко.

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Тут ще увечері 9 серпня розпочалися масштабні протести. Триває невдоволення людей вже 32-й день поспіль.

Люди почали виходити на вулиці, аби висловити протест проти фальсифікацій на президентських виборах. Перемогу на них начебто здобув Олександр Лукашенко, втім, демонстранти з цим не погоджуються.

Перемогу на них начебто здобув Олександр Лукашенко, втім, демонстранти з цим не погоджуються. ОМОН від самого початку мирних протестів жорстоко розганяв та затримував активістів. До них застосовували насилля і після затримання . В хід силовики пускали кийки, гумові кулі, світлошумові гранати. У деяких випадках застосовували навіть бойові патрони.

У Білорусі офіційно підтвердили загибель п'яти осіб під час акцій протестів, але правозахисники кажуть: жертв свавілля правоохоронців – більше.

під час акцій протестів, але правозахисники кажуть: жертв свавілля правоохоронців – більше. Крім того, приблизно 6 тисяч людей затримали . Однак, згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей.

. Однак, згодом більшість із них відпустили – зокрема, 13 серпня майже 1 тисячу людей. З 11 серпня у країні стартував загальнонаціональний страйк. Опозиція, зі свого боку, створила Координаційну раду, мета якої – забезпечити мирну передачу влади в країні.

Опозиція, зі свого боку, створила Координаційну раду, мета якої – забезпечити мирну передачу влади в країні. Влада країни вважає діяльність Координаційної ради опозиції незаконною. Та навіть викликала на допит декількох її членів.

Основне про перебіг протестів у Білорусі – за цим посиланням.