Санкції Євросоюзу проти Білорусі набудуть чинності до 21 вересня, – МЗС Чехії
У Чехії заявили, що санкційний список ЄС проти Білорусі набере чинності не пізніше, ніж 21 вересня. До нього потраплять приблизно двадцять людей.
Наразі в Євросоюзі обговорюють масштабні санкції проти Білорусі, заявив міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржичек, повідомляє Чеське телебачення.
Читайте також Протести свідчать про рішучість білорусів на шляху до демократії, – ЄС
Однак у початковий список потрапить приблизно 20 людей. Петржичек запевнив, що санкції ЄС набудуть чинності не пізніше 21 вересня.
Ми закликали Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля прискорити процес затвердження,
– зазначив Петржичек.
Він також додав, що Чехія готова підтримати розширення санкційного списку, якщо влада Білорусі не змінить свого ставлення до протестувальників.
Дізнайтеся більше В ЄС пояснили, за якої умови посилять санкції проти Білорусі
Що відомо про санкції ЄС проти Білорусі
- Білоруси вважають президентські вибори в країні, що відбулися 9 серпня, сфальсифікованими. Євросоюз також не визнав результати президентських виборів у Білорусі та засудив насильство проти мирних протестувальників.
- 19 серпня на позачерговому саміті лідери ЄС домовились про введення санкцій проти окремих білоруських посадовців.
- Нещодавно 106 членів Європарламенту поставили свої підписи під ініціативою застосувати санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка, адже його у попередньому списку немає.
- Раніше країни Балтії наклали санкції на 30 посадовців Білорусі. Серед них є і Лукашенко.