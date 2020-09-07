У Чехії заявили, що санкційний список ЄС проти Білорусі набере чинності не пізніше, ніж 21 вересня. До нього потраплять приблизно двадцять людей.

Наразі в Євросоюзі обговорюють масштабні санкції проти Білорусі, заявив міністр закордонних справ Чехії Томаш Петржичек, повідомляє Чеське телебачення.

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Однак у початковий список потрапить приблизно 20 людей. Петржичек запевнив, що санкції ЄС набудуть чинності не пізніше 21 вересня.

Ми закликали Верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозепа Борреля прискорити процес затвердження,

– зазначив Петржичек.

Він також додав, що Чехія готова підтримати розширення санкційного списку, якщо влада Білорусі не змінить свого ставлення до протестувальників.

Зверніть увагу! Раніше німецька газета Die Welt з посиланням на джерела повідомила, що ЄС не вводитиме санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка.

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