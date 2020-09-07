Верховний представник Євросоюзу зі закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликає Білорусь до діалогу на тлі протестів. Він наголосив, що попри арешти люди прагнуть домогтися демократії.

Попри масові арешти, залякування і насильство зі сторони влади Білорусі люди продовжують виходити на вулиці, написав у твіттері Верховний представник ЄС зі закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

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Масові протести в Мінську та інших містах демонструють рішучість народу домогтися своїх свобод, прав і демократії,

– зазначив Боррель.

Він також закликав Білорусь до інклюзивного національного діалогу.

Зверніть увагу! На протестах в Білорусі 6 вересня силовики затримали сотні демонстрантів. Серед них – підліток, літні люди і рятувальники. Більше про ситуацію у Білорусі читайте за посиланням.

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