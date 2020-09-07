Протести свідчать про рішучість білорусів на шляху до демократії, – ЄС
Верховний представник Євросоюзу зі закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель закликає Білорусь до діалогу на тлі протестів. Він наголосив, що попри арешти люди прагнуть домогтися демократії.
Попри масові арешти, залякування і насильство зі сторони влади Білорусі люди продовжують виходити на вулиці, написав у твіттері Верховний представник ЄС зі закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.
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Масові протести в Мінську та інших містах демонструють рішучість народу домогтися своїх свобод, прав і демократії,
– зазначив Боррель.
Він також закликав Білорусь до інклюзивного національного діалогу.
Що відомо про санкції ЄС проти Білорусі
- Білоруси вважають президентські вибори в країні, що відбулися 9 серпня, сфальсифікованими. Євросоюз також не визнав результати президентських виборів у Білорусі та засудив насильство проти мирних протестувальників.
- 19 серпня на позачерговому саміті лідери ЄС домовились про введення санкцій проти окремих білоруських посадовців.
- Нещодавно 106 членів Європарламенту поставили свої підписи під ініціативою застосувати санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка, адже його у попередньому списку немає.
- В ЄС обіцяють вже незабаром оприлюднити остаточний санкційний список.
- Раніше країни Балтії наклали санкції на 30 посадовців Білорусі. Серед них є і Лукашенко.