Санкції проти Лукашенка: понад 100 членів Європарламенту підтримали ініціативу
106 членів Європарламенту поставили свої підписи під ініціативою застосувати санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка. Вони переконані, що санкції можуть бути достатнім покаранням за фальсифікацію виборів, а також за репресії проти протестувальників.
Серед членів Європарламенту, які підтримують введення санкцій проти Лукашенка, є 16 представників Польщі з різних партій. Про це повідомляє "Польське радіо".
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Наразі у попередньому списку людей, щодо яких повинні ввести санкції, немає білоруського президента. Однак відомо, що санкційний список мають збільшити з 17 прізвищ до 30. Остаточне рішення про те, хто все ж потрапить під санкції ЄС, ухвалять наступного тижня.
Тим часом Євродепутати вже направили лист з підписами головам Європейської ради Шарлю Мішелю і Європейської комісії Урсуле фон дер Ляйєн.
Зауважимо, що днями у МЗС Білорусі пригрозили країнам Балтії можливістю ввести санкції у відповідь на обмеження з боку цих країн. Ці ж санкції діятимуть і в Росії, що передбачено угодами країн про союзну державу.
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Що відомо про санкції ЄС проти Білорусі
- Білоруси вважають президентські вибори в країні, що відбулися 9 серпня, сфальсифікованими. Євросоюз також не визнав результати президентських виборів у Білорусі та засудив насильство проти мирних протестувальників.
- 19 серпня на позачерговому саміті лідери ЄС домовились про введення санкцій проти окремих білоруських посадовців.
- У МЗС України вважають, що для відновлення стабільності у Білорусі потрібні діалог і повага до прав людини, наступний крок — проведення нових президентських виборів.