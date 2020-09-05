106 членів Європарламенту поставили свої підписи під ініціативою застосувати санкції проти президента Білорусі Олександра Лукашенка. Вони переконані, що санкції можуть бути достатнім покаранням за фальсифікацію виборів, а також за репресії проти протестувальників.

Серед членів Європарламенту, які підтримують введення санкцій проти Лукашенка, є 16 представників Польщі з різних партій. Про це повідомляє "Польське радіо".

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Наразі у попередньому списку людей, щодо яких повинні ввести санкції, немає білоруського президента. Однак відомо, що санкційний список мають збільшити з 17 прізвищ до 30. Остаточне рішення про те, хто все ж потрапить під санкції ЄС, ухвалять наступного тижня.

Тим часом Євродепутати вже направили лист з підписами головам Європейської ради Шарлю Мішелю і Європейської комісії Урсуле фон дер Ляйєн.

Зауважимо, що днями у МЗС Білорусі пригрозили країнам Балтії можливістю ввести санкції у відповідь на обмеження з боку цих країн. Ці ж санкції діятимуть і в Росії, що передбачено угодами країн про союзну державу.

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