Наступають на одні й ті ж граблі, – у Мінську прокоментували санкції країн Балтії
У Білорусі відреагували на санкції, які запровадили країни Балтії. У Мінську переконують, що будуть вживати "адекватних заходів" у відповідь.
Яка реакція Білорусі
Спроби запровадити санкцій призводять до "зворотнього ефекту." Про це заявив прессекретар МВС Білорусі Анатолій Глаз, інформує TUT.by.
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Таке наполегливе бажання наступати на одні й ті ж граблі і бездумно ходити по замкненому колу точно викликає щире розчарування,
– наголосив Глаз.
Політик запевняє, що не розуміє, як такий крок має підтримати суверенітет Білорусі. За словами Глаза, будь-які спроби впливати санкціями на Білорусь є безрезультатними.
Окрім цього, в МЗС зазначили, що Білорусь буде змушена "прийняти адекватні заходи" щодо ініціаторів санкцій.
"Ми будемо терпляче чекати моменту, коли здоровий глузд в головах наших партнерів запанує. Впевнені, що цей момент настане швидше, ніж декому може здатись", – підсумував міністр закордонних справ Білорусі.
Санкції країн Балтії проти Білорусі: що відомо
- Країни ЄС не визнали результати виборів у Білорусі та домовились запровадити санкції.
- Загальний санкційний список від ЄС ще не готовий.
- Однак 31 серпня Латвія, Литва та Естонія запровадили санкції проти 30 білоруських посадовців. Лукашенко теж входить до цього списку.
- Санкції передбачають заборону на в'їзд до країн Балтії. Влада країн додала, що список є першим кроком. Його можуть розширити пізніше.
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Що відбувається в Білорусі: основне
- Після президентських виборів, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко, у країні спалахнули масові протести.
- За результатами незалежних екзитполів перемогу здобула суперниця Лукашенка Світлана Тихановська. Тому обурені виборці вийшли на мирні демонстрації.
- Бійці ОМОНу влаштували жорсткий розгін протестувальників. Вони били їх, застосовували зброю та затримували.
- 11 серпня почався всенародний страйк. Працівники підприємств саботували роботу, вимагаючи відставки Лукашенка.
- Протести та страйки тривають дотепер. Лукашенко ж на поступки не йде.
Протести у Білорусі, відео: