У Білорусі відреагували на санкції, які запровадили країни Балтії. У Мінську переконують, що будуть вживати "адекватних заходів" у відповідь.

Яка реакція Білорусі

Спроби запровадити санкцій призводять до "зворотнього ефекту." Про це заявив прессекретар МВС Білорусі Анатолій Глаз, інформує TUT.by.

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Таке наполегливе бажання наступати на одні й ті ж граблі і бездумно ходити по замкненому колу точно викликає щире розчарування,

– наголосив Глаз.

Політик запевняє, що не розуміє, як такий крок має підтримати суверенітет Білорусі. За словами Глаза, будь-які спроби впливати санкціями на Білорусь є безрезультатними.

Окрім цього, в МЗС зазначили, що Білорусь буде змушена "прийняти адекватні заходи" щодо ініціаторів санкцій.

"Ми будемо терпляче чекати моменту, коли здоровий глузд в головах наших партнерів запанує. Впевнені, що цей момент настане швидше, ніж декому може здатись", – підсумував міністр закордонних справ Білорусі.

Санкції країн Балтії проти Білорусі: що відомо

Країни ЄС не визнали результати виборів у Білорусі та домовились запровадити санкції.

Загальний санкційний список від ЄС ще не готовий.

Однак 31 серпня Латвія, Литва та Естонія запровадили санкції проти 30 білоруських посадовців. Лукашенко теж входить до цього списку.

Санкції передбачають заборону на в'їзд до країн Балтії. Влада країн додала, що список є першим кроком. Його можуть розширити пізніше.

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Що відбувається в Білорусі: основне

Після президентських виборів, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко, у країні спалахнули масові протести.

За результатами незалежних екзитполів перемогу здобула суперниця Лукашенка Світлана Тихановська. Тому обурені виборці вийшли на мирні демонстрації.

Бійці ОМОНу влаштували жорсткий розгін протестувальників. Вони били їх, застосовували зброю та затримували.

11 серпня почався всенародний страйк. Працівники підприємств саботували роботу, вимагаючи відставки Лукашенка.

Протести та страйки тривають дотепер. Лукашенко ж на поступки не йде.

Протести у Білорусі, відео: