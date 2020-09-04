ЄС не внесе у санкційний список Лукашенка, – ЗМІ
Євросоюз не внесе Олександра Лукашенка у санкційний список. ЗМІ пишуть, що причиною цього є позиція Німеччини, Франції та Італії.
Берлін, Париж і Рим заявили, що, "попри всі обставини, канали зв'язку з Лукашенком потрібно тримати відкритими", пише німецька газета Die Welt.
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На думку європейських лідерів включення Лукашенка у чорний список буде означати повне припинення діалогу з Мінськом.
Тому білоруський політик, ймовірно, у санкційний список ЄС не потрапить. Офіційно перелік опублікують протягом найближчих двох тижнів.
Нагадаємо, за введення обмежувальних заходів проти Олександра Лукашенка виступали насамперед країни Балтії і Польща.
Реакція країн Балтії та ситуацію в Білорусі: коротко
- Латвія, Литва та Естонія заявили, що припинять торгівлю електроенергією з Білоруссю.
- МЗС Латвії наклало санкції на 30 посадовців Білорусі. Серед них є і Лукашенко.
- Литва надала притулок головній конкурентці Лукашенка Світлані Тихановській.
- На запрошення Естонії опозиціонерка виступить на засіданні Ради Безпеки ООН.
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Що відомо про санкції ЄС проти Білорусі
- Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та засудив насильство проти мирних протестувальників.
- 19 серпня на позачерговому саміті лідери ЄС домовились про введення санкцій проти окремих білоруських посадовців.
- Єврокомісія почала формувати санкційний список. Ймовірно, туди увійдуть силовики, члени ЦВК та високопосадовці з оточення Лукашенка.