Євросоюз не внесе Олександра Лукашенка у санкційний список. ЗМІ пишуть, що причиною цього є позиція Німеччини, Франції та Італії.

Берлін, Париж і Рим заявили, що, "попри всі обставини, канали зв'язку з Лукашенком потрібно тримати відкритими", пише німецька газета Die Welt.

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На думку європейських лідерів включення Лукашенка у чорний список буде означати повне припинення діалогу з Мінськом.

Тому білоруський політик, ймовірно, у санкційний список ЄС не потрапить. Офіційно перелік опублікують протягом найближчих двох тижнів.

Нагадаємо, за введення обмежувальних заходів проти Олександра Лукашенка виступали насамперед країни Балтії і Польща.

Реакція країн Балтії та ситуацію в Білорусі: коротко

Латвія, Литва та Естонія заявили, що припинять торгівлю електроенергією з Білоруссю.

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