В Європейському союзі заговорили про можливість посилити санкції проти Білорусі. Це станеться, якщо президент Олександр Лукашенко не відреагує на вимоги ЄС.

Євросоюз досі не визнає результати виборів в Білорусі. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, передає Bild.

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Міністр підкреслив, що Лукашенко має бути "нарешті готовий до діалогу", і висунув низку вимог.

Що вимагає ЄС від Білорусі

Провести переговори з опозицією.

Влаштувати повторні вибори у Білорусі.

Припинити насильства проти демонстрантів.

Лукашенко повинен показати, що він поважає права людини й свободу преси.

Зауважимо, що раніше Литва, Латвія та Естонія ввели санкції проти чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка і ще 29 чиновників. Пізніше Білорусь затвердила асиметричні санкції проти країн Балтії.

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ЄС не визнав результатів виборів у Білорусі, а також приступив до роботи над санкціями стосовно осіб, відповідальних за фальсифікації й силовий розгін демонстрантів.

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