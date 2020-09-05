В ЄС пояснили, за якої умови посилять санкції проти Білорусі
В Європейському союзі заговорили про можливість посилити санкції проти Білорусі. Це станеться, якщо президент Олександр Лукашенко не відреагує на вимоги ЄС.
Євросоюз досі не визнає результати виборів в Білорусі. Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, передає Bild.
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Міністр підкреслив, що Лукашенко має бути "нарешті готовий до діалогу", і висунув низку вимог.
Що вимагає ЄС від Білорусі
- Провести переговори з опозицією.
- Влаштувати повторні вибори у Білорусі.
- Припинити насильства проти демонстрантів.
- Лукашенко повинен показати, що він поважає права людини й свободу преси.
Зауважимо, що раніше Литва, Латвія та Естонія ввели санкції проти чинного президента Білорусі Олександра Лукашенка і ще 29 чиновників. Пізніше Білорусь затвердила асиметричні санкції проти країн Балтії.
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ЄС не визнав результатів виборів у Білорусі, а також приступив до роботи над санкціями стосовно осіб, відповідальних за фальсифікації й силовий розгін демонстрантів.
Протести у Білорусі: головне
- Після президентських виборів, на яких нібито переміг Олександр Лукашенко, у країні спалахнули масові протести.
- За результатами незалежних екзитполів перемогу здобула суперниця Лукашенка Світлана Тихановська. Тому обурені виборці вийшли на мирні демонстрації.
- Бійці ОМОНу влаштували жорсткий розгін протестувальників. Вони били їх, застосовували зброю та затримували.
- 11 серпня почався всенародний страйк. Працівники підприємств саботували роботу, вимагаючи відставки Лукашенка.
- Протести та страйки тривають дотепер. Лукашенко ж на поступки не йде.