Незареєстрований кандидат в президенти Білорусі Валерій Цепкало повідомив, що іноземні юристи готують документи для притягнення Олександра Лукашенка до відповідальності в міжнародному суді Гааги. Йдеться про тортури та побиття учасників протестів.

Наразі триває збір свідчень потерпілих учасників протестів, розповів у ютуб-каналі незареєстрований кандидат в президенти Білорусі Валерій Цепкало.

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Він закликав людей звертатися, надавати інформацію про своє затримання чи побиття. Однак максимально точну: за яких обставин воно відбулося, хто та де затримав, побив. Ці факти, обіцяє Цепкало, подаватимуть у міжнародний суд.

Група іноземних юристів вже готує документи для притягнення Олександра Лукашенка до відповідальності в міжнародному суді Гааги.

Ми очікуємо, що якщо режим (Лукашенка – 24 канал) протримається, то ми забезпечимо судовий процес у Гаазі, міжнародний кримінальний трибунал,

– заявив опозиціонер.

За словами Цепкала, після винесення Гаазьким судом вироку щодо Лукашенка буде видано міжнародний ордер на його арешт. Однак опозиціонер не заперечує, що судити Лукашенка можуть і самі білоруси.

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До слова, раніше президент Естонії Керсті Кальюлайд допустила притягнення до відповідальності представників влади Білорусі в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі за застосування насильства для придушення мирних протестів.

Детальніше про протести у Білорусі читайте за посиланням.

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