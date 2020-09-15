Білоруський опозиціонер готує документи проти Лукашенка в суд Гааги
Незареєстрований кандидат в президенти Білорусі Валерій Цепкало повідомив, що іноземні юристи готують документи для притягнення Олександра Лукашенка до відповідальності в міжнародному суді Гааги. Йдеться про тортури та побиття учасників протестів.
Наразі триває збір свідчень потерпілих учасників протестів, розповів у ютуб-каналі незареєстрований кандидат в президенти Білорусі Валерій Цепкало.
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Він закликав людей звертатися, надавати інформацію про своє затримання чи побиття. Однак максимально точну: за яких обставин воно відбулося, хто та де затримав, побив. Ці факти, обіцяє Цепкало, подаватимуть у міжнародний суд.
Група іноземних юристів вже готує документи для притягнення Олександра Лукашенка до відповідальності в міжнародному суді Гааги.
Ми очікуємо, що якщо режим (Лукашенка – 24 канал) протримається, то ми забезпечимо судовий процес у Гаазі, міжнародний кримінальний трибунал,
– заявив опозиціонер.
За словами Цепкала, після винесення Гаазьким судом вироку щодо Лукашенка буде видано міжнародний ордер на його арешт. Однак опозиціонер не заперечує, що судити Лукашенка можуть і самі білоруси.
Цепкало готує документи для притягнення Лукашенка в суді Гааги: відео (з 28 хвилини)
Хто такий Валерій Цепкало: коротко
- Він – колишній глава Білоруського парку високих технологій – спеціального податково-правового режиму, метою якого є створення сприятливих умов для розробки в країні програмного забезпечення, інформаційно-комунікаційних технологій, спрямованих на підвищення конкурентоспроможності національної економіки.
- Цепкало також є кандидатом юридичних наук в галузі міжнародного права. Має ранг надзвичайного і повноважного посла. Приміром, з 24 лютого 1997 по 2 квітня 2002 року обіймав посаду посла Республіки Білорусь в США і Мексиці.
- Коли Цепкало заявив про свій намір балотуватися на виборах президента Білорусі, то експерти вважали його найсерйознішим реальним суперником Лукашенка.
- Втім, Валерію Цепкалу відмовили в реєстрації кандидатом у президенти Білорусі, нарахувавши менше як 100 тисяч достовірних підписів за нього.
- Дружина Цепкала – Вероніка – брала активну участь у передвиборчій кампанії Світлани Тихановської, навколо якої об’єдналися незареєстровані кандидати та опозиційні сили.