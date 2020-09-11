Країни "Вишеградської четвірки", до складу якої входять Угорщина, Польща, Словаччина та Чехія, хочуть запропонувати безвізовий режим для білорусів. Ініціативу, ймовірно, розглянуть на найближчому саміті Євросоюзу.

Очільники цих країн виступили зі спільною заявою. Її під час брифінгу озвучив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецкий. Про це повідомляє Polsat News.

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Як "Вишеградська четвірка" планує підтримати білорусів

Угорщина, Чехія, Польща та Словаччина запропонують ввести безвізовий режим для білорусів під час наступного позачергового саміту ЄС.

Зі слів польського прем'єра, ці країни також хочуть запропонувати "проєкт економічного співробітництва для білорусів" . Співпраця стосуватиметься енергетичної безпеки, інфраструктурної та інформаційної сфер.

. Співпраця стосуватиметься енергетичної безпеки, інфраструктурної та інформаційної сфер. Крім того, прем'єри "Вишеградської четвірки" засудили жорстокі дії режиму Лукашенка щодо протестувальників та закликали "негайно звільнити затриманих".

Відзначимо, що станом на 11 вересня польські консульства видали 234 так звані "гуманітарні візи" для громадян Білорусі в межах програми "Солідарність з Білоруссю".

Зверніть увагу! Найближчий саміт Євросоюзу повинен відбутися 24 і 25 вересня. Там обговорять ситуацію в Білорусі та можливі санкції проти соратників Лукашенка.

Санкції ЄС проти білоруських посадовців: головне

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та засудив насильство силовиків над протестувальниками.

19 серпня на позачерговому саміті лідери ЄС домовились про введення санкцій проти окремих білоруських посадовців.

31 серпня Литва, Латвія та Естонія ввели санкції проти Лукашенка і ще 29 чиновників. Напередодні в ЗМІ з'явилась інформація, що ЄС не вноситиме Лукашенка до санкційного списку. Мовляв, проти виступає Німеччина, Франція та Італія.

Пізніше Білорусь затвердила санкції проти країн Балтії у відповідь.

До речі Кулеба назвав умови, за яких Україна введе санкції проти Білорусі