Євросоюз затвердив частину санкційного списку проти білоруських посадовців. Президента Білорусі Олександра Лукашенка у ньому поки немає. Представники ЄС ще міркують над тим, чи потрапить політик під санкції.

Чому Лукашенко ще не під санкціями

Санкції передбачають заборону на в’їзд до Євросоюзу та замороження фінансових активів на території ЄС. Тому деякі представники ЄС вважають, що треба залишити відкриті канали комунікації з Білоруссю, тобто не накладати санкції на Лукашенка, інформує "Польське радіо".

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Хто потрапив до списку санкцій

Санкційний список створили на початку вересня, однак він ще неповний та неостаточний. До нього потрапили 40 білоруських посадовців. До другої половини вересня санкційний перелік повинні затвердити посли членських держав ЄС. Остаточне рішення щодо санкцій прийматимуть міністри країн ЄС.

Зауважимо, напередодні в ЗМІ з'явилась інформація, що ЄС не буде вносити Лукашенка до санкційного списку. Мовляв, проти виступає Німеччина, Франція та Італія.

Санкції ЄС проти білоруських чиновників: що відомо

Євросоюз не визнав результати президентських виборів у Білорусі та засудив насильство силовиків над мирними протестувальниками.

19 серпня на позачерговому саміті лідери ЄС домовились про введення санкцій проти окремих білоруських посадовців.

31 серпня Литва, Латвія та Естонія ввели санкції проти Лукашенка і ще 29 чиновників. Пізніше Білорусь затвердила санкції проти країн Балтії у відповідь.