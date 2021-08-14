Соответствующее решение принял суд Центрального района Минска. Соответствующее представление об СМИ выдвинуло Министерство внутренних дел.
Между тем Россия расценит нападение на Беларусь, как на себя, – Лукашенко пугает "Третьей мировой"
TUT.BY и Zerkalo.io в списке "экстремистских"
Поэтому оба издания должны быть внесенными в Республиканский список экстремистских материалов. Суд также признал экстремистскими логотипы Tut.by и Zerkalo.
Тем, кто захочет распространить информационные материалы по TUT.BY и Zerkalo.io или их соцсетей, грозит административная ответственность. Именно эти сайты активно освещали ход протестов в Беларуси и произвола режима Лукашенко.
Редакция изданий с этим решением абсолютно не согласна: "Мы уверены, что мы не нарушаем законодательство и претензии МВД являются безосновательными. Журналисты Zerkalo.io придерживаются принципов журналистики и белорусских законов".
Наступление на белорусские СМИ: что известно
- После начала масштабных протестов в Беларуси, авторитарная власть Лукашенко начала систематическое давление на СМИ и оппозиционных журналистов. Одна из самых мощных волн началась в июле – августе 2021 года.
- 8 июля силовики ворвались в редакции белорусских СМИ, писавших про протесты и нарушения прав человека в государстве.
- Обыски провели в газеты "Наша нива", а его главного редактора Ягора Марциновича повезли на допрос. Впоследствии их сайт перестал работать.
- До этого обыскали редакции "Интер-пресс" и "Брестской газеты", дома у журналиста и редактора журнала. Orsha.eu.
- В министерстве информации Белоруссии между тем заявили, что заблокировали сайт "Нашей Нивы" на основании уведомления Генеральной прокуратуры.