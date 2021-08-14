Соответствующее решение принял суд Центрального района Минска. Соответствующее представление об СМИ выдвинуло Министерство внутренних дел.

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TUT.BY и Zerkalo.io в списке "экстремистских"

Поэтому оба издания должны быть внесенными в Республиканский список экстремистских материалов. Суд также признал экстремистскими логотипы Tut.by и Zerkalo.

Тем, кто захочет распространить информационные материалы по TUT.BY и Zerkalo.io или их соцсетей, грозит административная ответственность. Именно эти сайты активно освещали ход протестов в Беларуси и произвола режима Лукашенко.

Редакция изданий с этим решением абсолютно не согласна: "Мы уверены, что мы не нарушаем законодательство и претензии МВД являются безосновательными. Журналисты Zerkalo.io придерживаются принципов журналистики и белорусских законов".

Напомним, что с 1 октября 2020 года издание Tut.by лишили статуса СМИ в Беларуси. С тех пор Tut.by работало как интернет-ресурс. В мае 2021 года в главный офис издания пришли с масштабными обысками. Впоследствии белорусское министерство информации заблокировало домен TUT.BY и почту mail.tut.bу. А сайт Zerkalo.io был заблокирован белорусскими властями в первый день работы.

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