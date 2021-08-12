Наразі невідомо, де перебуває Дмитрієв. Причину його затримання також не називають.

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Правозахисники зазначили, що Дмитрієв є співголовою громадського руху "Говори правду", членом оргкомітету "нашої партії" і делегатом віртуальної платформи "Сходу".

Затримання експосла

12 серпня силовики провели обшуки у 22 делегатів "Сходу". Частину з них після допитів відпустили. Однак колишньому послу Білорусі у Словаччині Ігорю Лещеню не пощастило – його затримали та відвезли у невідомому напрямку. Наразі місце перебування дипломата невідоме.

Довідка. "Сход" – це цифровий майданчик, який створили для вираження інтересів і думок білорусів. Ініціатива дозволяє народу висувати та обирати своїх представників.