Наразі невідомо, де перебуває Дмитрієв. Причину його затримання також не називають.
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Правозахисники зазначили, що Дмитрієв є співголовою громадського руху "Говори правду", членом оргкомітету "нашої партії" і делегатом віртуальної платформи "Сходу".
Затримання експосла
12 серпня силовики провели обшуки у 22 делегатів "Сходу". Частину з них після допитів відпустили. Однак колишньому послу Білорусі у Словаччині Ігорю Лещеню не пощастило – його затримали та відвезли у невідомому напрямку. Наразі місце перебування дипломата невідоме.
Що відомо про Андрія ДмитрієваПід час передвиборчої компанії кандидат у президенти спілкувався виключно білоруської мовою. За результатами голосування, він посів 4 місце серед 5 кандидатів. За нього нібито проголосував 1,21% виборців.
Зараз Дмитрієв просуває "Нашу партію". Він стверджує, що виходити на вулицю недостатньо, а партія дає людям змогу об'єднуватися.